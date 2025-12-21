Bitter für St. Pauli! Wichtiger Profi fällt in Mainz kurzfristig aus

Den vergangenen Samstag wird Martijn Kaars vermutlich niemals in seinem Leben vergessen. Sein erstes Bundesliga-Tor, gar sein erster Doppelpack, gefeierter Matchwinner beim 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim – die Hoffnung war (und ist) groß, dass beim Niederländer der Knoten geplatzt ist. Den Nachweis wird er am Sonntag in Mainz (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) leider nicht erbringen können: St. Paulis Angreifer fällt kurzfristig aus.

Schon zwei Stunden vorm Anpfiff machte in der MEWA-Arena das Gerücht die Runde, der ehemalige Magdeburger könne beim Keller-Kracher nicht mitwirken, wobei die Frage nach dem Warum zunächst nicht beantwortet werden konnte. Aber mit der Zeit kam immer mehr Fleisch an den Knochen. Kaars laboriert, so heißt es, an muskulären Problemen, die vermutlich erst beim Abschlusstraining zutage getreten sind.

Für Kaars: Hountondji rückt in St. Paulis Startelf

Denn noch am Freitag hatte Coach Alexander Blessin bei der offiziellen Pressekonferenz nichts davon verlauten lassen, Kaars wäre angeschlagen. Ein ebenso kurzfristiger wie bitterer Ausfall, abgemildert allerdings durch das Comeback eines anderen Angreifers: Andréas Hontondji hatte in der vergangenen Woche wieder komplett trainieren können – und rückt dementsprechend dann auch in die Startelf in Mainz, die so aussieht:



Vasilj – Dzwigala, Wahl, Mets – Pyrka, Sands, Oppie – Irvine, Fujita – Hountondji, Pereira Lage.



Im Vergleich zum Erfolg gegen Heidenheim rückt also außerdem wie erwartet Adam Dzwigala für den rotgesperrten Eric Smith ins Team.

Hountondji hatte zuvor in Gladbach (2:1), Köln (1:1) und gegen Heidenheim passen müssen, eine beim 1:3 in München zugezogene muskuläre Geschichte zwang ihn zur Pause. Den freien Kaderplatz anstelle von Kaars bekam übrigens kein Offensivmann, vielmehr wurde Jannik Robatsch nachnominiert.