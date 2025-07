Binde statt Bank: Nemeth bekommt bei St. Pauli ein ganz neues Standing

Es gab etliche Gewinner beim FC St. Pauli in der vergangenen Bundesliga-Saison, und er zählte ganz gewiss dazu: David Nemeth machte einen Riesensatz in seiner Entwicklung, zählte nach langer Zeit als Ersatzkraft in der Rückrunde zu den Stabilisatoren einer hervorragenden Defensive. Klar, dass das auch Alexander Blessin nicht verborgen geblieben ist – und dass der Trainer das wertzuschätzen weiß.

„Er ist sehr, sehr aufnahmefähig, ist absoluter Profi in dem Bereich“, lobte der 52-Jährige den Österreicher, der unlängst seinen Kontrakt an der Elbe verlängert hat. „Und das wird in Zusammenhang mit der Leistung, die er gezeigt hat über ein halbes Jahr, belohnt.“ Und zwar mit nichts anderem als der Kapitänsbinde, die Nemeth jeweils in der zweiten Hälfte beim 4:1 gegen Silkeborg und beim 0:1 in Drochtersen tragen durfte. „Weil ich weiß, dass er gut coachen kann“, begründete Blessin.

St. Paulis Mannschaftsrat muss neu bestückt werden

Vermutlich ist Blessins Entscheidung auch schon ein Fingerzeig auf das, was erst in einigen Wochen final entschieden werden soll. Die Kapitänsnummer dürfte identisch ausfallen wie in der Vorsaison, also mit Jackson Irvine auf der Pole, Eric Smith und Hauke Wahl als Stellvertreter. Aber es gibt ein wichtiges Gremium, in dem Neuerungen unvermeidlich sind.

„Mit Sascha Burchert und Philipp Treu sind zwei aus dem Mannschaftsrat raus“, merkte Blessin an. Während Burchert seine aktive Karriere bekanntlich beendete und jetzt für das NLZ des Kiezklubs arbeitet, wechselte Treu zurück zum SC Freiburg.

Ergo werden Nachfolger gesucht, „aber das werde ich mit den Jungs besprechen“, erläuterte Blessin, wobei es eine Wahl in dem Sinne nicht geben werde. Die letzte Entscheidung behält sich der Trainer persönlich vor, fallen wird sie indes frühestens in zwei Wochen: „Das wird nach dem Trainingslager passieren.“