„Bin stolz“: St. Pauli-Profi teilt emotionale Abschiedsworte

Rein optisch hatte er gewiss schon bessere Momente, aber das konnte seine Feierlaune nicht trüben. Mit dickem Verband um den Kopf nach der im Spiel gegen Bochum erlittenen, stark blutenden Wunde gab Siebe Van der Heyden auf der Nichtabstiegsparty des FC St. Pauli im Ballsaal Süd Vollgas, genoss den Abend in vollen Zügen. Für den Leihspieler von RCD Mallorca war es zeitgleich vermutlich auch das Abschiedsfest, auch wenn eine Restoption auf eine Zukunft am Millerntor bleibt. Wie intensiv die Liaison in der kurzen Zeit seit seiner Ankunft im Winter gewesen ist, ließ der Belgier nun auf Instagram wissen.

„Ich möchte mir einen Moment nehmen, um meine tiefe Dankbarkeit für die letzten vier Monate auszudrücken“, beginnt der Defensivmann seinen emotionalen Beitrag. „Es war eine unglaubliche Erfahrung, Teil dieses Klubs zu sein – einer, der für so viel mehr steht als nur Fußball.“ Vom ersten Tag an habe er alles gegeben, was er hatte, „sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds. Von so leidenschaftlichen Fans, engagierten Mitarbeitern und Teamkollegen umgeben zu sein, war wirklich inspirierend“.

Siebe Van der Heyden identifizierte sich komplett mit St. Pauli

Mit seiner offenen, freundlichen und immer positiven Art hatte Van der Heyden sofort seinen Platz im Team gefunden, war zudem sportlich eine Bereicherung. Der 26-Jährige kam auf 13 Einsätze, erzielte zudem in Wolfsburg den wichtigen Treffer beim 1:1 und identifizierte sich mit Haut und Haar mit dem Verein. „Ich bin stolz, das Shirt des FC St. Pauli getragen zu haben und unser Ziel, in der Bundesliga zu bleiben, erreicht zu haben“, schrieb er.

Ob er noch eine Perspektive über diese Saison hinaus auf dem Kiez hat, hängt unter anderem vom Genesungsprozess von Karol Mets ab. Erst einmal ist klar, dass Van der Heyden auf die Balearen-Insel zurückkehren wird. „Einen Teil dieses Klubs werde ich immer bei mir tragen, egal, wohin mich die Reise als nächstes führt“, stellte er klar und sagte „danke für die Möglichkeit, die Unterstützung und die unvergesslichen Erinnerungen“.