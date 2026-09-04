FC St. Pauli

Bielefeld – St. Pauli im Liveticker: Gelingt dem Kiezklub endlich die Trendwende?

In den Gesichtern von Mathias Rasmussen (l.) und Arkadiusz Pyrka ist abzulesen, wie es läuft. WITTERS

Der FC St. Pauli steckt früh in der Saison in einer ersten Mini-Krise. In Bielefeld soll nun endlich ein Sieg her. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.