Der FC St. Pauli steckt früh in der Saison in einer ersten Mini-Krise. In Bielefeld soll nun endlich ein Sieg her. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.

Nach vier sieglosen Spielen zum Start in die neue Saison will der FC St. Pauli nun endlich die Trendwende einleiten. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp hofft bei Arminia Bielefeld auf den ersten Sieg – nicht nur in dieser Spielzeit, sondern seit Ende Februar. Die Kiezkicker benötigen das Erfolgserlebnis dringend, um nicht in eine Krise zu rutschen. Denn die Stimmung droht bereits zu kippen. Wird St. Pauli das gelingen? Anstoß auf der Bielefelder Alm ist um 18.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker