Er wird vor Ort sein, das ist keine Überraschung. Allerdings nicht in seiner Funktion als Experte von RTL, sondern als Tribünengast wird Fabian Klos (38) das Spiel „seiner“ Arminia gegen den FC St. Pauli verfolgen. Da sein Patenkind vor Ort eingeschult wird, ist der Bielefelder Rekordspieler (463 Partien) mit seiner Frau Nadine und den Söhnen Marlo (4) und Mino (2) auf der Alm dabei. Vorher sprach die MOPO mit dem ehemaligen Stürmer, der mit seiner Familie inzwischen im Großraum Köln lebt, über das Duell, die Vergangenheit und die Gefahr für St. Pauli nach dem Bundesliga-Abstieg.

Fabian Klos über…

... das Spiel am Freitagabend: „Die beiden Mannschaften sind schon vergleichbar, bei beiden gibt es zurzeit nur wenig Selbstverständlichkeiten. Manche Dinge, vor allem auf dem Weg nach vorne, funktionieren schon ganz gut. Sie bringen aber noch keinen Ertrag, weil die absolute Konsequenz beim Toreschießen nicht da ist. Und wenn du dann dazu ein paar leichte Ballverluste hast und in der Rückwärtsbewegung noch die eine oder andere Schwäche und nicht konsequent verteidigst, dann kommen halt diese Ergebnisse bei den beiden zustande.“

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Klos hat St. Paulis Situation auch schon erlebt

... den Alarm-Zustand auf dem Kiez und die Fan-Aussprache nach dem Pokal-Aus von Essen: „Ich kann das nachempfinden. Ich bin da tatsächlich etwas kritischer, was diese Situation angeht, weil ich sie selbst erlebt habe. Als wir mit der Arminia aus der Bundesliga abgestiegen sind, war es ähnlich. Da haben wir auch so um die zehn Spiele hinten raus in der Bundesliga nicht mehr gewonnen und sind dann sehr, sehr schlecht in die Zweitliga-Saison gestartet. Und es ist einfach so, auch wenn man es nur schwer mit Worten ausdrücken kann: Es entsteht ein Gefühl im Kopf, dass du es nicht mehr als normal ansiehst, ein Fußballspiel zu gewinnen. Ich war ja beim 2:2 in Kiel und hatte das auch mit Marcel Rapp schon mal angesprochen. Das kann schon gefährlich sein.“

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Eric Smith gestikuliert genervt. St. Paulis Sieglos-Serie kann sich natürlich auch auf den Kopf auswirken. WITTERS

... den Trainer-Wechsel, den es in Bielefeld gegeben hat: „Mitch Kniat war mein letzter Trainer als Profi und ich habe mit ihm eine Freundschaft aufgebaut. Rein subjektiv hätte ich mir natürlich gewünscht, dass er noch länger bei Arminia geblieben wäre, weil ich ihn einfach für einen guten Trainer halte. Ich glaube aber das Gleiche auch von Oliver Kirch, und der Wechsel war für mich nachvollziehbar, weil ich mit allen Seiten gesprochen habe. Man ist sich in gewissen Punkten bei der Zukunftsausrichtung nicht einig gewesen, und dann ist es im vernünftigen Rahmen auseinandergegangen. Und klar wünscht man sich immer, wie bei St. Pauli ja auch, dass die Dinge von Anfang an funktionieren. Aber das passiert halt in den seltensten Fällen, und dann braucht es Geduld und Zeit.“

Klos verbindet viel mit St. Pauli-Co-Trainer Nemeth

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... den Grund, warum er nie für St. Pauli gespielt hat: „Roland Vrabec und Rachid Azzouzi saßen im Sommer 2014 bei mir zu Hause. Ich habe mich damals nicht gegen St. Pauli entschieden, sondern einfach für Arminia. Das war nach der verlorenen Relegation gegen Darmstadt und zu einem Zeitpunkt, als sich der Verein erst mal sammeln musste. Alle, die ganze Region musste sich nach diesem Drama neu sortieren. Es sind ganz, ganz viele Spieler gegangen und ganz, ganz viele neue Spieler gekommen. Ich hatte es mit verbockt und wollte es sofort wieder gutmachen. Für mich war klar: Ich wollte bei Arminia bleiben, aber nur mit dem Wissen, eine Mannschaft um mich herum zu haben, mit der ich auch sofort wieder aufsteigen kann. Wenn das nicht geklappt hätte, hätte es schon sehr gut sein können, dass ich bei St. Pauli unterschrieben hätte.“

Mit Peter Nemeth (r.) stieg Klos, hier bei einer Einwechslung, in die Bundesliga auf. imago images/Dünhölter SportPresseFoto

... seine hohe Meinung von St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth: „Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, ist die Wiedersehensfreude groß. Ich hatte meine schönste Fußball-Zeit mit ihm als Co-Trainer von Uwe Neuhaus, wir sind zusammen in die Bundesliga aufgestiegen. Das war mein größter sportlicher Erfolg. Peter ist einfach ein Geschenk. Ich kenne niemanden, der schlecht über ihn redet, wirklich keinen einzigen Menschen! Er ist ein absoluter Sympathieträger und zudem auch fachlich top!“

Oppie war der Lieblingsspieler seines Sohnes

... den ehemaligen Bielefelder Louis Oppie: „Louis war der Lieblingsspieler meines älteren Sohns. Er wollte unbedingt ein Trikot von ihm haben, also habe ich Louis damals angeschrieben mit den Worten: ,Hier, pass auf, sei ehrlich zu mir. Wenn du zu St. Pauli wechseln willst oder irgendwo anders hin, dann mach das gerne, meinen Segen hast du. Aber sag mir bitte Bescheid, bevor ich meinem Sohn ein Oppie-Trikot von Bielefeld besorge.‘ Louis hat dann zurückgeschrieben: ,Warte mal noch ein paar Tage mit dem Trikot.‘ Da wusste ich, was kommen würde. Aber für meinen Jungen ist das jetzt auch schon längst vollkommen okay.“

… Ex-Kiezklub-Coach Ewald Lienen und dessen Einschätzung, die Arminia würde sich als Verein in vielen Dingen in die richtige Richtung bewegen, zum Beispiel gesellschaftspolitisch: „Natürlich kenne ich Ewald gut, wir waren oft zusammen auf etlichen Veranstaltungen diesbezüglich. Aber ich glaube nicht, dass das ein Alleinstellungsmerkmal der Arminia ist. Ewald ist das vielleicht etwas mehr aufgefallen, weil er aus Ostwestfalen kommt und da jetzt auch wieder wohnt. Aber das ist ja jetzt nichts Neues, dass die Fußballvereine sich in den letzten Jahren immer mehr – und die Entwicklung wird auch so weitergehen – auch als Marke sehen. Man möchte eine regionale Verbundenheit herstellen, das halte ich auch für einen richtigen und wichtigen Schritt. Und wenn man die Dauerkartenverkäufe in Bielefeld sieht, dann zahlt sich das jetzt schon aus. Es gibt dieses Jahr wieder einen neuen Höchstwert und erstmals überhaupt eine Warteliste!“