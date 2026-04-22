Beunruhigender Trend: Diese Tabelle macht St. Pauli Sorgen

Dieser späte Elfmeter hat so einiges in Schieflage gebracht beziehungsweise eine vorhandene noch intensiviert. Mit einem Sieg gegen Köln hätte der FC St. Pauli den Verfolgern im Nacken gesessen, wichtigen Aufwind zur rechten Zeit bekommen, Zuversicht verbreitet. Die umstrittene Entscheidung aber hat alles torpediert – und den Kiezklub in einer Kategorie ans Tabellenende der Bundesliga befördert.

In der sogenannten Formtabelle bildet der FC St. Pauli seit dem vergangenen Wochenende das Schlusslicht. Berücksichtigt werden dabei die Resultate der vergangenen fünf Begegnungen, und weil es in eben diesen drei Niederlagen und zwei Remis gab bei einem Torverhältnis von minus Acht, kommt hinter Braun-Weiß nichts mehr im Tableau. Dass Stadtrivale HSV nur wegen des um einen Treffer besseren Torverhältnisses auf Platz 17 rangiert, ist maximal schwacher, eigentlich aber gar kein Trost.

St. Paulis Konkurrenz hat mehr gepunktet

Die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf der Bundesliga ist – natürlich – besser platziert als St. Pauli. Der nächste Gegner Heidenheim verlor zwar zuletzt mit 1:2 in Freiburg, hatte davor aber aus zwei Remis und einem Sieg fünf Zähler geholt. Und dem VfL Wolfsburg reicht der überraschende Sieg beim 1. FC Union Berlin, um eben diesen in der Formtabelle auf den Relegationsrang zu stürzen und selbst die Abstiegsplätze zu verlassen.

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Nun hat diese Statistik keine direkte Auswirkung auf den Abstiegskampf, Optimismus verbreitet sie allerdings eben auch keine. Schließlich ist die Form der Kiezkicker – zumindest beim Blick auf die reinen Ergebnisse – alarmierend. Das wäre alles anders, hätte VAR Christian Dingert die Entscheidung von Referee Matthias Jöllenbeck, keinen Strafstoß für den 1. FC Köln zu geben kurz vor Ultimo am vergangenen Freitag am Millerntor, gelten lassen. Aber mit dem Konjunktiv füllt sich das Punktekonto halt auch nicht.