Beim Saisonauftakt des FC St. Pauli rückt Ben Voll in den Fokus. Warum der neue Keeper gegen Greuther Fürth zum entscheidenden Faktor wurde.

Der Saisonauftakt des FC St. Pauli brachte gemischte Gefühle mit sich. Bei bestem Wetter und starker Stimmung sprang gegen die SpVgg Greuther Fürth am Ende dennoch „nur“ ein Punkt heraus. Dass es überhaupt dieser eine Zähler wurde, hatten die Kiezkicker vor allem einem zu verdanken: Ben Voll. St. Paulis neue Nummer eins zeigte eindrucksvoll, warum er sich diesen Status nach dem Abgang von Ex-Keeper Nikola Vasilj verdient hat – und bekam dafür von allen Seiten Lob.

Nach einer offensiv durchaus ansehnlichen Anfangsviertelstunde stockte einem Großteil der 29.218 Fans am Millerntor in der 19. Minute erstmals der Atem. Fürth-Kapitän Felix Klaus lief allein auf Voll zu, doch der 25-Jährige machte sich groß und wehrte den Abschluss mit der Brust ab. Der Ball prallte von ihm weg, es blieb beim 0:0 – und Voll bekam lautstarken Applaus von den Rängen.

Voll rettete St. Pauli einen Punkt gegen Fürth

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In der 36. Minute war es erneut Klaus, der Voll prüfte. Wieder reagierte der Torhüter stark. Kurz vor der Pause wurde es ein drittes Mal gefährlich: Erneut kam Klaus zum Abschluss, diesmal aus etwas größerer Distanz. Voll streckte seine 1,95 Meter in die Länge und parierte auch diesen Versuch.

Nach der Pause musste sich der Schlussmann dann doch geschlagen geben. Beim 1:1 durch Klaus bekamen Volls Vorderleute den Fürther nicht entscheidend gestoppt, der Torhüter selbst war machtlos. In der siebten Minute der Nachspielzeit war Voll dann noch einmal gefordert: Nach einem Fehler von David Nemeth rettete er im Eins-gegen-eins gegen Dennis Srbeny und verhinderte so die späte Niederlage.

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Ben Voll (l.) rettete St. Pauli nach einem Fehler von David Nemeth. IMAGO / Eibner

Mit sechs Paraden hielt Voll St. Pauli den Punkt fest – und spielte sich damit gleich zum Saisonstart noch ein Stück weiter in die Herzen der Fans. Martijn Kaars ging nach dem Abpfiff sogar noch weiter: „Er ist der beste Torwart der Liga“, sagte der Stürmer. „Das kannst du so aufschreiben. Er hält unglaublich vier Hundertprozentige.“

Auch die übrigen Teamkollegen waren des Lobes voll. „Wir wissen, dass Ben ein unglaublicher Torhüter ist. Ich bin glücklich, dass er das jetzt auch zeigen kann“, schwärmte Eric Smith nach Abpfiff. Und der Schwede legte nach: „Ich sehe seine Leistungen jetzt seit zwei Jahren. Er ist einer der besten Torhüter, mit denen ich je zusammengespielt habe.“

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Auch Hrgota lobt: „Er darf gerne so weitermachen“

Während viele Außenstehende von Voll bislang noch nicht allzu viel gesehen hatten – zuvor absolvierte er lediglich vier Pflichtspiele für St. Pauli –, wissen seine neuen Teamkollegen offenbar längst, was er kann.

„Durch das, was ich auch im Training gesehen habe, würde ich sagen, dass es mich nicht überrascht, dass er solche Dinger hält“, sagte Branimir Hrgota. „Das ist überragend für uns. Er darf gerne so weitermachen.“

In den Testspielen war Voll noch mit einigen Unsicherheiten aufgefallen. Ein Grund zur Sorge sei das intern aber nie gewesen, erklärte Cheftrainer Marcel Rapp.

„Er ist ein guter Rückhalt, wir wussten das. Auch wenn mal der eine oder andere kleine Patzer im Vorbereitungsspiel dabei war: Wir wussten intern, warum das so ist.“

Entsprechend zufrieden war Rapp mit dem Auftritt seiner Nummer eins: „Ben macht im Spiel das, was er auch im Training macht: Bälle halten. Deswegen freue ich mich sehr für ihn, dass er heute ein gutes Spiel gemacht hat.“