Beste Wahl! Der FC St. Pauli verlängert mit seinem Hamburger Jung

Es hat mehr als eine Dekade im professionellen Fußball gedauert, bis er seinen Platz in seiner Heimatstadt gefunden hat. Und den, das steht jetzt fest, gibt Hauke Wahl auch nicht mehr her. Am Montagnachmittag verkündete der FC St. Pauli die Vertragsverlängerung mit dem Innenverteidiger, über die Dauer gab es keine Auskünfte.

Mit dem gebürtigen Hamburger gelangte auch der Erfolg ans Millerntor. Im Sommer 2023/24 gekommen, folgte in seiner ersten Saison gleich der Aufstieg in die Bundesliga, in der zweiten hielten Wahl und Co. die Liga. Mit dem Blondschopf als Leistungsträger. Und auch in dieser Saison ist der 31-Jährige nicht aus dem Team, aus diesem Verein wegzudenken. Zudem hat er sich längst etabliert als Sympathieträger nach außen und soziale Säule innerhalb der Gruppe.

Hauke Wahl bleibt dem FC St. Pauli erhalten

Die Verlängerung ist ergo nichts anderes als einfach nur logisch. „Es waren bislang zwei sehr schöne und erfolgreiche Jahre, in denen sich der FC St. Pauli, aber auch ich selbst weiterentwickelt haben“, wird Wahl in der offiziellen Mitteilung zitiert. „Deswegen war für mich immer klar, dass ich auch über die Saison hinaus bleiben möchte. Was kann ich mir mehr wünschen, als in meiner Heimatstadt Hamburg mit diesem Verein Bundesligafußball zu spielen? Darum werde ich alles dafür tun, dass wir auch weiterhin erstklassig bleiben.“

Wenig verwunderlich freuen sich auch die Verantwortlichen über die frühzeitige Einigung des ehemaligen Kielers. „Als Trainer kann man sich einen Profi wie Hauke nur wünschen“, sagte Alexander Blessin. „Er ist auf dem Platz absolut zuverlässig, führt seine Mitspieler und ist immer verfügbar. Obwohl er schon lange dabei ist, hat er den Anspruch, jeden Tag besser zu werden. Er hat gezeigt, dass er in die Bundesliga gehört und wir sind glücklich, ihn weiter bei uns im Team zu wissen.“

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann über Hauke Wahl: „Vorbildlich“

Sieht Sportchef Andreas Bornemann genauso. „Hauke ist als gestandener Profi und Führungsspieler zum FC St. Pauli gekommen und hat diese Rolle auch bei uns vom ersten Tag an hervorragend ausgefüllt“, lobte er. „Er repräsentiert das Team und den Verein in vorbildlicher Weise und war auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor in den beiden sehr erfolgreichen vergangenen Jahren. Es freut mich sehr, dass er uns über die Saison hinaus erhalten bleibt.“

Bisher kommt Wahl auf 77 Pflichtspiele in Braun-Weiß. Kleiner Makel: Ihm gelang erst ein Treffer, nämlich im DFB-Pokalspiel beim FC Homburg vor knapp zwei Jahren. In der Bundesliga wartet der Abwehrhüne noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. Schön zu wissen, dass er noch einige Jahre mehr Zeit dafür bekommt.