Bericht: St. Paulis Hauke Wahl angeblich mit Wolfsburg einig

Es ist ein turbulenter Donnerstag rund um den FC St. Pauli. Seit dem Vormittag hat die Trainer-Nummer mächtig an Fahrt aufgenommen und steht vor dem Abschluss, doch das ist womöglich noch nicht alles. Denn gleichwohl Klarheit herrscht beim Übungsleiter, hat sich offenbar ein weiterer Leistungsträger zu einem Wechsel entschlossen.

Laut „Kicker“ hat sich Hauke Wahl mit dem VfL Wolfsburg grundsätzlich auf einen Wechsel geeinigt. Die Niedersachsen waren schon während der abgelaufenen Saison und mitten im Abstiegskampf an den gebürtigen Hamburger herangetreten, was auf dem Kiez so halbgut ankam. Dass es sich um lukrative Zahlen handeln soll für den Innenverteidiger, wurde ebenfalls bekannt.

Hauke Wahl soll St. Pauli noch Transfererlöse bringen

Am letzten Spieltag gewann der VfL bekanntlich 3:1 auf St. Pauli, stieg dann aber durch ein 1:2 nach Verlängerung in Paderborn in der Relegation doch noch ab. Dadurch war die Nummer mit Wahl erstmal auf die lange Bank geschoben worden, weil in Wolfsburg alles auf links gedreht wurde. Unter anderem wurde Trainer Dieter Hecking zum neuen Geschäftsführer Sport ernannt und suchte seinen eigenen Nachfolger.

Da war bekanntlich Alex Blessin lange in der Verlosung, es wurde aber schließlich in Tobias Strobl (Verl) ein Newcomer. Das hält Wahl offensichtlich ebenso wenig von einem Tapetenwechsel ab wie die Tatsache, dass St. Pauli künftig von seinem ehemaligen Coach Marcel Rapp trainiert werden wird. Wobei ein Transfer zwar sehr wahrscheinlich, aber noch nicht dingfest ist.

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Denn der Kiezklub wird für Wahl noch eine amtliche Ablösesumme ausrufen. Erst im vergangenen September hatte der Blondschopf, der im Sommer 2023 von Holstein Kiel ans Millerntor gekommen war, seinen noch laufenden Vertrag weiter verlängert.