Nach 15 Monaten hat Scott Banks sein Comeback bei St. Pauli gegeben. Er könnte noch eine wichtige Rolle beim Kiezklub einnehmen.

Es war ein Comeback in Braun-Weiß, mit dem nicht mehr unbedingt zu rechnen war angesichts der Vergangenheit. Trotz mehrerer Anläufe, guter Vorsätze und lobpreisender Trainer-Worte ist der von allen Seiten erhoffte Durchbruch von Scott Banks bis heute nicht gelungen, was auch an Verletzungen lag. Nicht einmal für eine regelmäßige Nebenrolle war drin. Unter dem neuen Chefcoach Marcel Rapp gibt es noch mal eine Chance. Es dürfte die letzte beim Kiezklub sein. Kann er sie nutzen? Und in welcher Rolle?

Hauptsache spielen, relevante Minuten. Mittendrin sein, einen Teil beitragen, als Fußballer, nicht als Dauerreservist und stets fröhlicher Teamplayer, der nur für gute Laune im Kollegenkreis sorgt. So gesehen ist Banks im Nordduell bei Holstein Kiel (2:2) einen Schritt weitergekommen.

Scott Banks gibt St. Pauli-Comeback nach 15 Monaten

Anzeige

In der Schlussphase der umkämpften Partie war der Offensivmann eingewechselt worden (80.) und hatte sein Pflichtspiel-Comeback im braun-weißen Trikot nach 454 Tagen (oder knapp 15 Monaten) gegeben. Während der vergangenen Bundesligasaison des Kiezklubs war der 24-Jährige zunächst mangels Perspektive an den englischen Drittligisten FC Blackpool verliehen gewesen, aufgrund einer unbefriedigenden Reservistenrolle dann im Winter an den Liga-Konkurrenten FC Barnsley, wo Banks endlich wieder regelmäßig von Beginn an spielte und in 22 Partien drei Tore und vier Assists verbuchte.

St. Pauli-Profi Scott Banks will in dieser Saison neu angreifen. WITTERS

Um ein Haar wäre sein St. Pauli-Comeback von einem entscheidenden Scorerpunkt gekrönt worden, wenn der im Strafraum freie Ricky-Jade Jones nicht am von Banks scharf und fast perfekt in den Kieler Strafraum geflankten Ball ganz knapp vorbeigetreten hätte. Konjunktiv.

Anzeige

Trainer Rapp lobt Banks nach Kurzeinsatz in Kiel

„Er ist ein belebendes Element, wenn er reinkommt“, lobte Rapp den Schotten nach der Partie auf Nachfrage. Zur ganzen Wahrheit gehört, dass Banks ins Spiel gekommen war, weil der zentral hinter den Spitzen agierende Branimir Hrgota nach einem Krampf nicht hatte weiterspielen können. So reihte sich der Stürmer, der seine Stärken auf den Flügeln hat, im Mittelfeld ein.

Anzeige

Es war der erst 17. Einsatz von Banks bei St. Pauli seit seinem Wechsel 2023. Zwölf Einwechslungen in der Bundesliga, fünf in der zweiten Liga. Startelf Fehlanzeige, Spielzeit insgesamt: nur 184 Minuten.

Scott Banks: Nur 17 Einsätze bei St. Pauli seit 2023

Auf die Frage, welchen Wert Banks aktuell für St. Pauli habe, pries Rapp dessen Stärken: „Er hat einen guten Fuß, links und rechts, ist schnell. Er bringt schon mal viel mit. Von daher sind wir froh, dass wir ihn haben.“ Das klingt danach, dass der neue Chefcoach Banks weiterhin gebrauchen kann. Konkreter wurde Rapp jedoch nicht.

Allerdings dürften Banks‘ Chancen auf Einsatzzeit in den kommenden Wochen und Monaten nicht steigen, da mit den nach Verletzungen derzeit noch nicht einsatzbereiten Abdoulie Ceesay und Mathias Pereira Lage zwei Offensivkräfte zurückkommen werden, die im internen Ranking vor Banks stehen, wenn sie in Form sind.

Kann Banks ein wichtiger Joker sein?

Dennoch könnte Banks mit seiner Dynamik eine Option für besondere Spielsituationen bleiben und damit ein wertvolles Mitglied des Kaders. Dafür muss es ihm anders als in der Vergangenheit gelingen, fit zu bleiben und seine unbestrittenen Qualitäten, nicht nur ab und zu und in Ansätzen, sondern überzeugender und auch konstanter einzubringen im Training und bei Kurzeinsätzen. Das ist ihm in diesem Sommer besser gelungen als in den Saisonvorbereitungen zuvor.

Möglich und nachvollziehbar wäre aber auch, wenn sich Banks bis zum Ende der aktuellen Transferperiode am 1. September noch nach einem Klub umschaut, bei dem er eine realistische Aussicht auf einen Stammplatz hat wie in Barnsley oder wenigstens viel Spielzeit. So oder so war sein Comeback in Kiel eine gute Sache und eine Belohnung für seine harte Arbeit in den vergangenen Wochen.