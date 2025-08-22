mopo plus logo
Joel Chima Fujita im DFB-Pokalspiel des FC St. Pauli

Mit Joel Chima Fujita ist dem ​​​​​​​FC St. Pauli eine hochkarätige Verstärkung gelungen. Der Japaner ist eine zentrale Figur. Foto: imago/Claus Bergmann

paidBekannte Gesichter auf der Bank: So dürfte St. Pauli gegen den BVB starten

Das Sprichwort mit dem guten Pferd, das nur so hoch springt, wie es eben muss, wäre eine arge Verniedlichung dessen, was sich am vergangenen Samstag am Millerntor zugetragen hat. Entscheidend aber ist: Der FC St. Pauli hat im DFB-Pokal-Drama gegen Eintracht Norderstedt (3:2 i. E.) lediglich einen Kratzer im Lack erlitten – und abgesehen von der Torausbeute hatte auch die Leistung gestimmt. Es gab trotz des unnötigen Krimis vieles von dem zu sehen, was den Kiezklub nach dem Facelifting in der Sommerpause künftig ausmachen soll.

