Das Sprichwort mit dem guten Pferd, das nur so hoch springt, wie es eben muss, wäre eine arge Verniedlichung dessen, was sich am vergangenen Samstag am Millerntor zugetragen hat. Entscheidend aber ist: Der FC St. Pauli hat im DFB-Pokal-Drama gegen Eintracht Norderstedt (3:2 i. E.) lediglich einen Kratzer im Lack erlitten – und abgesehen von der Torausbeute hatte auch die Leistung gestimmt. Es gab trotz des unnötigen Krimis vieles von dem zu sehen, was den Kiezklub nach dem Facelifting in der Sommerpause künftig ausmachen soll.



