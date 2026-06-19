Beim 2:0-Sieg der USA gegen Australien hatte das Co-Gastgeberland über weite Strecken des Spiels alles unter Kontrolle. Dennoch führte eine Szene um einen Profi des FC St. Pauli für Aufregung. Schiedsrichter Felix Zwayer sorgte zudem für eine mehrminütige Unterbrechung.

Die USA haben ihr Ticket für die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft gezogen. Mit 2:0 (2:0) besiegten die Co-Gastgeber Australien und können das Sechszehntelfinale dadurch nicht mehr verfehlen. Während des Spiels sorgte eine Szene um St. Pauli-Profi Connor Metcalfe für Aufregung.

Es war das Spiel der beiden Sieger des ersten Spieltags in Gruppe D. Entsprechend ging es um den sicheren Einzug ins Sechzehntelfinale. Trotz des Treffers von Metcalfe im australischen Auftaktspiel gegen die Türkei (2:0) fehlte der Mittelfeldakteur in der Startelf von Coach Tony Popovic. Auch Jackson Irvine, Kapitän des Kiezklubs, musste zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Ein Eigentor von Cameron Burgess (11.) brachte das US-Team, das ohne Star Christian Pulisic auskommen musste, schon früh auf Kurs, ehe Innenverteidiger Alex Freeman (44.) kurz vor der Halbzeit auf das verdiente 2:0 erhöhte. Entsprechend reagierte Popovic zur Halbzeitpause gleich dreifach, und brachte unter anderem Metcalfe in die Partie.

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Schiedsrichter Zwayer und St. Paulis Metcalfe sorgen für Aufsehen

In der 62. Minute sorgte Metcalfe erstmals für Aufsehen. Er sprintete während eines australischen Konters in den US-amerikanischen Strafraum und wurde dort vom kreuzenden Tyler Adams mit offener Sohle auf Knöchelhöhe getroffen. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer schien die Szene als unbeabsichtigten Unfall gewertet zu haben, und verzichtete auf einen Elfmeter-Pfiff. Auch Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich sprach bei Magenta TV von einem „Zusammenprall“, in dem er „kein Foul“ gesehen habe. Der VAR schaltete sich nicht ein.

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St. Paulis Connor Metcalfe musste im Spiel gegen die USA einiges einstecken. picture alliance / AP Photo/Lindsey Wasson | Lindsey Wasson

In der Schlussphase, von der auch Irvine seit der 78. Minute ein Teil war, wurde es zunehmend hektisch. Zwayer bekam nun viel zu tun, verteilte insgesamt sieben gelbe Karten – und sorgte kurz vor Schluss selbst noch für Aufsehen. Von Krämpfen geplagt ging der Deutsche zu Boden und sorgte für eine mehrminütige Unterbrechung. „Das sah überhaupt nicht gut aus. Er tritt in den Boden. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist“, gab Ittrich seine Einschätzung bei Magenta TV. Nachdem die vierte Offizielle ihn mit den nötigen Mitteln versorgt hatte, konnte Zwayer seine erste WM-Partie dann doch noch eigenständig über die Ziellinie bringen.

Mit drei Punkten ist für Irvine und Metcalfe mit Australien nach wie vor alles möglich. Im letzten Gruppenspiel treffen sie am Freitag um 4 Uhr deutscher Zeit auf Paraguay und kämpfen dann um den Einzug in die K.-o.-Phase.