St. Paulis Spieler jubeln vor der Kurve

St. Paulis Spieler dürfen sich nach dem Start inklusive Derbysieg freuen, wollen aber nicht übertreiben. Foto: WITTERS

paid„Bei uns dreht keiner durch“: Ist für St. Pauli diese Saison sogar mehr drin?

Der Blick auf die Tabelle lässt das Herz der St. Pauli-Fans höher schlagen, ganz zu schweigen vom jüngsten Auftritt im Volksparkstadion. Platz fünf in der Liga, noch unbesiegt, Derbysieger, dazu im DFB-Pokal eine Runde weiter. Der braun-weiße Start in die neue, die zweite Bundesliga-Saison ist gelungen – insbesondere, wenn man ihn mit dem Auftakt in die erste vor einem Jahr vergleicht. Aber was bedeutet das? Was sagen die ersten Ergebnisse und Leistungen über die Stärke der Mannschaft – und die Möglichkeiten? Was Trainer Alexander Blessin und Sportchef Andreas Bornemann meinen.


