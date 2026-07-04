Der FC St. Pauli hat auch sein zweites Testspiel der Saison gewonnen. Für Sorgenfalten sorgten sowohl die Leistung der Kiezkicker als auch zwei Spieler, die angeschlagen vom Platz gingen.

Zweiter Test, zweiter Sieg: Der FC St. Pauli hat nach dem 6:2-Sieg gegen Altona 93 auch gegen Regionalligist BSV Kickers Emden gewonnen. Im höchsten Norden tat sich das Team von Marcel Rapp zunächst schwer, auf der Negativseite kamen außerdem zwei angeschlagene Kiezkicker hinzu. Schlussendlich aber stehen ein weiteres Erfolgserlebnis und 90 Minuten gesammelte Erfahrung auf der Habenseite.

Im Ostfriesland-Stadion trat das Team von Rapp vor 3500 Zuschauenden – und geschätzten 100 Möwen – nach dem 6:2-Erfolg gegen Regionalliga-Absteiger Altona 93 zum zweiten Test der Saison an. Gegen Regionalligist Emden fehlten Adam Dzwigala (Wade) und Jannik Robatsch (Sprunggelenk). Erstmals mit dabei waren dafür der zuletzt erkrankte Ben Voll und Manolis Saliakas, der kürzlich Vater geworden war.

Neun Tage sind seit dem Trainingsstart der Kiezkicker vergangen. Darum steigen nach und nach auch die Erwartungen, wenn es um die Leistung in Testspielen gegen unterklassige Teams geht. Entsprechend unzufrieden war Marcel Rapp mit den ersten 45 Minuten des Tests gegen den BSV Kickers Emden. „Es war Licht und Schatten“, bilanzierte der Coach nach dem 1:3-Sieg. „In der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Probleme mit dem Ball, das war in der zweiten Halbzeit besser.“

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Emden schockt St. Pauli im Testspiel früh

Zwar erspielte sich St. Pauli die ersten beiden Chancen, die vergaben der sehr offensiv agierende Scott Banks (7.) und der Altona-Doppelpacker Taichi Hara (12.) jedoch. Das nutzte Emden. David Nemeth, der das Team erneut als Kapitän anführte, verlor einen Zweikampf an der Mittellinie, sodass Michael Igwe ganz viele Meter Richtung Kiezklub-Tor machen konnte. Marcus Mathisen rückte anschließend – völlig ohne Not und Rückendeckung – nach innen und ließ Igwe so die Chance, nach Belieben und ohne Druck auf den einlaufenden Luc Ihorst zu stecken, der zum 1:0 einschob (13.).

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Auch St. Pauli-Zugang Sam Klein bekam in Emden etwas Spielpraxis. WITTERS

Und es kam noch schlimmer. In der 24. Minute rasselte Ricky-Jade Jones unglücklich mit Peer Mahncke im Zweikampf zusammen und kassierte dabei scheinbar einen Schlag auf Höhe des linken Sprunggelenks. Mit verzehrtem Gesicht humpelte er noch wenige Minuten über das Feld, zeigte seinen Mitspielern jedoch an, besser über die andere Seite zu spielen, ehe er in der 30. Minute von Haron Sabah ersetzt wurde. Auf seinem Weg zur Bank ließ er sich von den rund 350 mitgereisten St. Pauli-Fans aufmunternd bejubeln.

Hara gleicht aus, Oppie angeschlagen

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Kurz darauf bügelte Mathisen seinen Bock wieder aus und leitete mit einem schön geschlagenen langen Ball auf Louis Oppie das 1:1 ein (28.). Der linke Schienenspieler legte nur noch auf Hara quer, der sich den Treffer wiederum mit dem frisch getankten Selbstvertrauen nicht mehr nehmen ließ. Es war bereits das dritte Tor im zweiten Testspiel für den 27-jährigen Japaner. „Grundsätzlich kann ich ihn mir in allen Rollen vorstellen, wenn er so weitermacht“, zeigte sich Rapp zufrieden mit Hara. „Er macht viele Sachen gut und bringt schon etwas mit. Jetzt liegt es an ihm.“

Das 1:1 hielt Voll mit seiner ersten sehenswerten Parade als St. Paulis neue Nummer eins kurz vor der Pause nach einem kapitalen Fehlpass von Mathisen fest. Enden sollte der erste Durchgang dennoch nicht auf einem Hoch. In der Nachspielzeit geriet auch Oppie ins Humpeln und blieb auch nach Abpfiff sitzen, um sich am Knöchel behandeln zu lassen. Aus eigenen Kräften konnte er zumindest noch langsam Richtung Kabine schlurfen. Ohnehin wechselte Rapp zur Pause durch, aber auch körperlich hätte es für Oppie wohl nicht weitergehen können.

Sabah und Kaars retten den St. Pauli-Sieg

Anders als es der Stadion-DJ anstimmte, fühlten sich alle, die es mit St. Pauli hielten, wohl keineswegs „Disco“, wie im von Christian Steiffen gesungenen Klassiker. Das änderte sich 17 Sekunden nach Wiederanpfiff, als Sabah nach einem Diagonalball von Mathias Rasmussen auf Erik Ahlstrand, der wiederum assistierte, zum 1:2 traf (46.).

Martijn Kaars lässt sich von seinen Mitspielern für seinen Treffer zum 3:1 feiern. WITTERS

Viel ließ das neu formierte St. Pauli in Halbzeit zwei, angeführt von Kapitän Lars Ritzka, nicht mehr zu. Auch offensiv war es bei weitem kein Spektakel. Darum mussten sich die Emdener Fans – vermeintlich nach einigen Kaltgetränken – selbst um die Stimmung kümmern. Sie waren gerade dabei, „Scheiß St. Pauli“ anzustimmen, da machte ihnen Martijn Kaars nach erneuter Vorarbeit von Ahlstrand mit seinem entscheidenden Kopfballtor zum 1:3 einen Strich durch die Rechnung (75.).

Rapp gibt erste Entwarnung bei Oppie und Jones

Mit Blick auf die beiden angeschlagenen Jones und Oppie konnte Rapp kurz nach der Partie zumindest bereits leichte Entwarnung geben. „Beide sind ein bisschen umgeknickt, dann sind sie raus. Aber es ist nichts Dramatisches. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass sie am Montag wieder trainieren können.“

Für Rapp sei der Test ein „inhaltlicher Schritt nach vorne“ im Vergleich zum Test bei Altona. Man habe das strukturelle Anlaufen im Training eingeübt und gegen Emden in Form von Ballgewinnen präsentiert. Gleichzeitig müsse man „vorsichtig sein in der Bewertung“, so der Coach in Bezug auf die bessere zweite Hälfte. „Man darf nie vergessen: Wir wechseln, der Gegner wechselt. Ohne dem Gegner zu nahe zu treten, glaube ich nicht, dass der so eine Breite hat, wie wir.“

St. Pauli 1. Halbzeit: Voll – St. John, Mathisen, Nemeth (C) – Saliakas (30. Schmitz), Banks, Klein, Fujita, Oppie – Hara, Jones (30. Sabah).

St. Pauli 2. Halbzeit: Voll – Ando, Westphal, Ritzka (C) – Pyrka, Schmitz (61. Schmidt), Rasmussen, Ahlstrand – Kaars, Ceesay, Sabah.