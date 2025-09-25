Bei ihm steht die Null: Noch ein Grund zum Feiern für St. Paulis treueste Seele

Geburtstage von Fußball-Profis sind gemeinhin keine Ereignisse, an denen sich groß Geschichten erzählen lassen. Aber wie immer, gibt es auch hier die Ausnahme von der Regel. Im Fall des FC St. Pauli heißt diese Adam Dzwigala, beim Defensiv-Spezialisten steht mal wieder die Null.

Der Pole feiert am heutigen Donnerstag seinen 30. Geburtstag. Grundsätzlich schon einmal ein Grund zum Gratulieren, speziell wird die Sache aber vor allem deswegen, weil Dzwigala der Dienstälteste im Kader des Kiezklubs ist. Und das hätte zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung vermutlich kaum jemand für möglich gehalten, am wenigsten er selbst.

Adam Dzwigala spielte als Arbeitsloser bei St. Pauli vor

„Als ich das erste Mal nach Hamburg gekommen bin, hatte ich keinen Vertrag“, erinnerte sich der Abwehr-Allrounder unlängst an den Dezember 2020. Bis zum Sommer davor hatte er für Desportivo Aves in Portugal gespielt und im Anschluss keinen neuen Arbeitgeber gefunden. Unter diesen Voraussetzungen war er mitten in der unsäglichen Corona-Zeit an der Elbe aufgeschlagen und trainierte eine ganze Weile zur Probe mit.

Augsburgs Elias Saad hatte bei seiner Heimkehr zum FC St. Pauli (r. Adam Dzwigala) einen schweren Stand. imago/kolbert-press Augsburgs Elias Saad hatte bei seiner Heimkehr zum FC St. Pauli (r. Adam Dzwigala) einen schweren Stand.

Am 17. Dezember gab St. Pauli schließlich bekannt, ihn mit einem Kontrakt bis zum Sommer 2022 auszustatten. „Adam hat uns in den Trainingseinheiten mit seiner Art zu verteidigen überzeugt“, hatte der damalige Trainer Timo Schultz gesagt. „Er ist zweikampfstark und bringt die notwendige fußballerische Variabilität mit, die wir für unser Spiel benötigen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Erstes St. Pauli-Tor für Adam Dzwigala in Nürnberg

Schon am 3. Januar 2021 debütierte Dzwigala, stand beim 1:2 in Fürth über die komplette Distanz auf dem Platz. Einen Stammplatz konnte er sich in all den Jahren zu keinem Zeitpunkt sichern, aber seine Dienste standen nicht nur bei Schultz, sondern auch später bei Fabian Hürzeler und jetzt bei Alexander Blessin hoch im Kurs. Er gilt als vorbildlicher Teamplayer und ist immer bereit, wenn er gebraucht wird – und das war inzwischen immerhin schon 97 Mal der Fall!

Am 28. November 2021 gelang ihm beim wichtigen 3:2-Erfolg in Nürnberg sein erster Pflichtspieltreffer in Braun-Weiß, weitere folgten beim 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf anno 2022 und – noch gar nicht so lange her – beim dramatischen 3:2 nach Verlängerung im DFB-Pokal in Halle vor gut einem Jahr. Die Krönung aber folgte erst kürzlich. „Wenn man mir vor fünf oder sechs Jahren erzählt hätte, dass ich ein Tor in so einem Spiel erzielen würde, ich hätte es nicht glauben können“, gestand Dzwigala nach seinem Führungstreffer beim 2:0 im Volkspark am zweiten Spieltag dieser Saison.

Adam Dzwigala an der 100-Spiele-Hürde beim Kiezklub

Vom Arbeitslosen zur etablierten Zweitliga-Kraft zum Derby-Helden in der Bundesliga – hinter Adam Dzwigala liegt schon jetzt ein kleines Fußball-Märchen. Auserzählt muss es aber noch lange nicht sein, denn der nächste Höhepunkt – sein 100. Spiel für den Kiezklub – ist schon in Reichweite und wäre der nächste Grund zum Feiern für St. Paulis aktuell treueste Seele.