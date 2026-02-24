Spaß ist was anderes. Als Tabellenletzter zu überwintern, zehrt an jedem Fußballer-Ego, und das ist rund um die U23 des FC St. Pauli nicht anders. Braun-Weiß hat die Rote Laterne der Regionalliga Nord inne, der Sturz in die Oberliga droht – und dann? Der Re-Start wurde durch die Absage der für dieses Wochenende angesetzten Partie bei Phönix Lübeck zwar um eine Woche verschoben, doch eine Saisonhälfte ist immer noch zu gehen. Der Sportliche Leiter Carsten Rothenbach gibt sich zuversichtlich und sprach mit der MOPO auch über die generelle Zukunft des Kiezklub-Unterbaus.



