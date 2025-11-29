FC Bayern – St. Pauli im Liveticker: Gelingt die Sensation beim Rekordmeister?

Es gibt zurzeit wohl wenige Bundesliga-Duelle, bei denen die Vorzeichen so klar stehen wie bei diesem: Der FC St. Pauli gastiert mit acht Niederlagen in Folge im Gepäck beim deutschen Rekordmeister Bayern München, der in der Liga bisher noch ungeschlagen ist. Immerhin einen Vorteil haben die Hamburger: Anders als der Kiezklub, waren die Bayern unter der Woche im Einsatz, und haben bei der 1:3-Pleite gegen Arsenal ihre erste Saisonniederlage kassiert – sie sind also besiegbar! Trotzdem scheint ehrlicherweise wenig auf einen St. Pauli-Sieg, ausgerechnet gegen den Tabellenführer, hinzudeuten. Können die Braun-Weißen allen Umständen zum Trotz in München punkten? Um 15.30 Uhr ist Anpfiff. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.