Bauch-Entscheidung: Wann Smith endlich im St. Pauli-Camp eingreifen kann

Am trainingsfreien Tag am Montag, dem erklärten „Teamtag“, regnete es nachmittags in Strömen und so machten es sich die meisten Spieler des FC St. Pauli im komfortablen Team-Quartier in Flachau, dem Aktivhotel „Dips & Drops“, gemütlich und nutzten die hoteleigenen Einrichtungen. Schwimmen und Wellness waren sehr beliebt. Das körperliche Wohlbefinden steht bei Eric Smith schon seit einigen Tagen ganz oben auf der Tagesordnung, denn es ist mehr als empfindlich gestört. Gleich zu Beginn des Trainingscamps in Österreich war der Schwede vom eigenen Körper mattgesetzt worden. Wie steht es um den Defensiv-Strategen?

Es hat ihn richtig erwischt. Das Unwohlsein mit plötzlicher Übelkeit, das dazu geführt hatte, dass Smith am Ankunftstag in Flachau die erste Trainingseinheit schon nach einer halben Stunde abbrechen musste, entpuppte sich als ausgewachsener Infekt. Mittlerweile geht es ihm schon deutlich besser, aber die typischen Beschwerden schwächen den Körper und kosten Substanz.

Eric Smith soll langsam wieder ins Training einsteigen

Vorsicht ist geboten, die Belastung muss langsam erhöht werden. Ob Eric Smith bei der ersten von zwei Trainingseinheiten am Dienstagmorgen (10.30 Uhr, die zweite beginnt um 16.30 Uhr) schon wieder präsent sein wird und ein individuelles Programm auf dem Platz absolviert oder aber im Gym des Hotels erste Versuche der sportlichen Betätigung unternimmt, ist noch unklar und wird sich zeigen. Entscheidend ist, wie er sich fühlt und dann die Belastung verkraftet. Man könnte auch sagen: eine Bauchentscheidung.

Alles hängt davon ab, was sein Körper zulässt und wie er auf Anstrengung reagiert. Wahrscheinlich ist derzeit, dass Smith frühestens zum Ende der Woche wieder voll mit der Mannschaft trainieren und auch die intensiven Spielformen mitmachen kann.

Kann Smith im Testspiel gegen Nizza mitwirken?

Die Hoffnung besteht, dass er beim zweiten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza am Samstag zumindest für eine begrenzte Zeit mitwirken kann – das wäre auch für die Entwicklung der Mannschaft mit ihren zahlreichen Neuzugänge wichtig, denn Smith ist eine zentrale Figur im Spiel der Kiezkicker, an der sich auch die Nebenleute orientieren und an die sie sich gewöhnen müssen. Und zwar im Zusammenspiel, am besten mit Wettkampfcharakter.

Sollte Smith auch den zweiten Trainingslager-Test verpassen, bliebe noch die Generalprobe bei Coventry City am 2. August, bevor es dann 14 Tage später mit dem ersten Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal gegen Eintracht Norderstedt so richtig losgeht.