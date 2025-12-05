Bank, Tor, Rot, Erster: Der wilde Ritt von Ex-Kiezkicker Morgan Guilavogui in Lens

Es ist müßig zu diskutieren, was wohl gewesen wäre, hätte er weiter für den FC St. Pauli kicken dürfen. Fakt ist, dass Morgan Guilavogui zurück musste zum RC Lens im vergangenen Sommer. Das mutete nicht wie eine Romanze an, inzwischen aber hat die Nummer Entwicklungen genommen, die dem 27-Jährigen die Lage ausgesprochen erleichtern dürften.

Aktuell ist er zum Zuschauen verdammt. Im Heimspiel gegen Straßburg am 22. November (1:0) hatte Guilavogui tief in der Nachspielzeit Rot gesehen wegen einer Tätlichkeit und bereits das folgende 2:1 in Angers gesperrt verpasst. Überhaupt kommt der ehemalige Hamburger fast ausschließlich von der Bank, lediglich zwei Einsätze über die komplette Distanz stehen dabei zu Buche. Seinen bisher einzigen Treffer erzielte er am 29. August beim 3:1 gegen Stade Brest.

Ex-Kiezkicker Morgan Guilavogui ist Tabellenführer

Dennoch dürfte Guilavogui nicht komplett unglücklich sein, denn sein Verein ist aktuell die große Überraschung in der Ligue 1. Lens führt die Tabelle mit 31 Zählern aus 14 Partien an, steht einen Punkt vor Gigant PSG und zwei vor Olympique Marseille. Ein Faustpfand ist dabei die Heimstärke in Frankreichs Fußball-verrückten Norden: Von den bisherigen sieben Begegnungen gewann Lens sechs, lediglich eine Niederlage steht zu Buche.

Ex-St. Paulianer Morgan Guilavogui in die Königsklasse?

Großen Anteil daran hat der Trainer. Pierre Sage übernahm Ende Juni die Mannschaft und war auch maßgebend dafür verantwortlich, Guilavogui zurückzuholen. Der passt nämlich grundsätzlich hervorragend in die Spielweise mit einer kompakten Defensive und intensivem Pressing, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen bisher aber nur eingeschränkt erfüllen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hoffentlich der Beginn von etwas Großem“

Zwischenzeitlich stand Guilavogui sogar wieder zum Verkauf, vor allem in England waren einige Vereine gewillt, eine Ablöse zu zahlen, wie sie dem FC St. Pauli niemals möglich gewesen wäre. All das kam am Ende nicht zustande und könnte in der Summe tatsächlich dazu führen, dass sich Morgan Guilavogui mit Lens für die kommende Königsklassen-Saison qualifiziert, zumindest aber fürs internationale Geschäft.