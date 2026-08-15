Ex-St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine hat sein Debüt für seinen neuen Klub Cerezo Osaka gegeben. Warum die Premiere kein Anlass zur Freude war.

Die Premiere von Jackson Irvine im fernen Japan dürften auch viele St. Pauli-Fans mit Spannung oder wenigstens Interesse erwartet haben. Von einem gelungenden Debüt des abgewanderten Kapitäns der Kiezkicker kann man nicht gerade sprechen.

Erstmals nach seinem Aufsehen erregenden Wechsel zum J1-League-Klub Cerezo Osaka stand der australische Nationalspieler im Kader, kam sogar zum Einsatz, aber hatte dennoch wenig Grund zur Freude.

Jackson Irvine verliert erstes Spiel mit Cerezo Osaka deutlich

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Mit 0:3 verlor Osaka das am Sonntagmittag deutscher Zeit angepfiffene zweite Saisonspiel auswärts bei Avispa Fukuoka deutlich. Bereits zur Pause hatte es nach Fehlern von Cerezo-Keeper Kōsuke Nakamura 0:2 gestanden.

Jackson Irvine galt beim FC St. Pauli lange Zeit als Fanliebling. WITTERS

Irvine, der die Partie zunächst von der Bank aus verfolgt hatte, wurde zur zweiten Halbzeit für Kōsei Okazawa ins defensive Mittelfeld eingewechselt, konnte der Partie keine entscheidende Wendung geben. Stattdessen musste sein neues Team, in dem auch Dortmund-Legende Shinji Kagawa spielt, noch einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Ohne zwei starke Paraden des anfangs schwachen Torhüters Nakamura wäre die Niederlage noch höher ausgefallen.

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Irvine wird zur zweiten Halbzeit eingewechselt

Kurios: Osaka hatte zwar mit 67:33 Prozent deutlich mehr Ballbesitz, lag bei den Schüssen aufs Tor aber mit 1:8 noch deutlicher im Hintertreffen. Irvine spielte in seinen 45 Minuten Einsatzzeit 38 Pässe, von denen 33 ankamen, klärte defensiv drei gegnerische Aktionen, gewann einen direkten Zweikampf und gab einen Schuss in Richtung Tor ab.

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Der Anfang ist gemacht. In den kommenden Spielen dürfte Irvine, der bei Osakas Auftaktsieg (2:1 gegen Okayama) noch nicht im Kader gestanden hatte, ein Startelf-Kandidat sein und könnte bereits im nächsten Liga-Heimspiel am Samstag gegen Shimizu S-Pulse von Beginn an auflaufen.