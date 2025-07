Autobahn statt Trainingsplatz: Ceesay reist ab, um einreisen zu dürfen

Dass sich Abdoulie Ceesay für seine erste Sommervorbereitung mit dem FC St. Pauli und die folgende Bundesligasaison einiges vorgenommen hat, ist jeden Tag auf dem Trainingsplatz des USC Flachau zu beobachten. Bei der Einheit am Mittwochmorgen wird der Stürmer aus Gambia allerdings nicht auf sich aufmerksam machen und Akzente setzen können. Er wird durch Abwesenheit glänzen. Der Grund ist ein ungewöhnlicher.

Anders als seine Mitspieler wird sich Ceesay am Morgen nicht wie jeden Tag aufs Mountainbike schwingen und die wenigen hundert Meter vom Teamhotel „Dips & Drops“ zum Trainingsgelände fahren, sondern mit einem Vereinsmitarbeiter im Auto nach München düsen. Rund zweieinhalb Stunden auf der Autobahn. In der bayrischen Landeshauptstadt steht ein wichtiger Behördengang an.

Ceesay: Behörden-Termin in München statt Training

Ceesay braucht ein Visum. Nicht für Österreich, sondern für Großbritannien. Damit der 21-Jährige mit der Mannschaft des FC St. Pauli zum letzten Testspiel der Vorbereitung beim englischen Zweitligisten Coventry City (2.8.) reisen kann. In Hamburg gibt es nach Vereinsangaben keine offizielle Stelle, bei der Ceesay das erforderliche Dokument beantragen und bekommen kann, für das er persönlich vorstellig werden muss. Das fällt wohl unter die Rubrik: nötig, aber nervig.

Die Mitte August mit dem DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Norderstedt beginnende Saison wird die erste komplette für Ceesay im Trikot der Braun-Weißen sein. Der Mittelstürmer war im Januar vom estnischen Erstligisten Paide Linnameeskond zu St. Pauli gewechselt und in der zweiten Saisonhälfte zu sieben Kurzeinsätzen gekommen, der längste dauerte 16 Minuten. Die letzten fünf Partien der Spielzeit verpasste er verletzungsbedingt.

Testspiel-Tore gegen Karlsruhe und Silkeborg

Sowohl Ceesay als auch St. Pauli hoffen, dass der talentierte Angreifer nach der halbjährigen Anlaufzeit durchstartet und den nächsten Schritt macht. Sportchef Andreas Bornemann hatte diese Hoffnung und auch Erwartung unlängst in der MOPO geäußert. Im bisherigen Verlauf der Vorbereitung hat Ceesay einen guten Eindruck hinterlassen. Beim 6:1-Testspielsieg gegen Karlsruhe vor wenigen Tagen hatte er zum Endstand getroffen und auch im vorangegangenen Test gegen Silkeborg in Malente (4:1) einen Treffer beigesteuert.