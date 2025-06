Ausland und 2. Liga: Neue Klubs für zwei ehemalige St. Pauli-Talente

Zwei ehemalige St. Pauli-Talente stehen vor neuen Aufgaben. Beide trugen in der Jugend das Trikot des Kiezklubs. Einer von ihnen ist Youssoufa Moukoko. Der deutsche Nationalspieler vom BVB war zwar nur knapp zwei Jahre in der Jugend des FC St. Pauli, machte sich in dieser kurzen Zeit aber bereits einen Namen. Jüngst ist seine Karriere etwas ins Stocken geraten. Ein Wechsel vom BVB zum dänischen Meister FC Kopenhagen soll seine Karriere wieder in Schwung bringen.

Dänischen Medien zufolge soll der Hauptstadtklub 4,5 Millionen Euro Ablöse für den 20-Jährigen bezahlen, der einst als größtes deutsches Stürmertalent seit langem galt. Dazu käme bis zu einer weiteren Million Euro an Boni.

Moukoko konnte sich in Frankreich bei Nizza nicht durchsetzen

Auch Transferexperte Fabrizio Romano berichtete von dem Deal. Moukoko war zuletzt von Dortmund an den OGC Nizza ausgeliehen. Der französische Erstligist hatte eine Kaufoption für den WM-Teilnehmer von 2022 in einer angeblichen Höhe von 18 Millionen Euro.

Youssoufa Moukoko wurde bei der U21-EM nicht mehr berücksichtigt. IMAGO/Maximilian Koch Youssoufa Moukoko wurde bei der U21-EM nicht mehr berücksichtigt.

In der vergangenen Saison hat Moukoko für Nizza in 22 Pflichtspielen zwei Tore erzielt und drei weitere vorbereitet. Das reichte nicht, um sich bei der U21 für einen EM-Kaderplatz zu empfehlen. „Wir sind alle sehr traurig über die Entwicklung in Nizza“, sagte U21-Trainer Antonio Di Salvo. Er habe Moukoko frühzeitig informiert, dass er es ohne mehr Einsätze „nicht verdient hat und auch nicht damit rechnen kann, eingeladen zu werden“.

Moukoko spielte zwischen 2014 und 2016 für St. Pauli

Moukoko war zwischen 2014 und 2016 in der Jugend des St. Pauli aktiv, der Deutsch-Kameruner brillierte und schaffte auch den Sprung in die Nachwuchsmannschaften des DFB. 2016 folgte dann der große Wechsel aus der Hansestadt zum BVB. In 99 Partien für die Profis hat er 18 Tore erzielt und bei acht weiteren assistiert. Mit 16 Jahren und 28 Tagen ist er der jüngste Bundesligatorschütze der Geschichte.

Moukoko ist nicht der einzige ehemalige Braun-weiße, der einen neuen Klub gefunden hat. Wie der Karlsruher SC am Mittwoch mitteilte, wechselt Niclas Dühring vom Drittligisten FC Ingolstadt zum KSC. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht, Dühring war ursprünglich noch bis 2026 an Ingolstadt gebunden.

KSC-Boss überschüttet Dühring mit Lob

„Er zeigt ein gutes taktisches Grundverständnis, ist sprintstark, hinterläuft viel und ist zudem sehr verlässlich im Flanken- und Kombinationsspiel. Zudem hat er sein Zweikampfspiel extrem gesteigert“, sagte Geschäftsführer Sport Mario Eggimann.

Der 21 Jahre alte Linksverteidiger durchlief die Jugendabteilung von Borussia Dortmund, ehe er 2022 zu den Kiezkickern in die U19 kam. Dort konnte sich Dühring schnell etablieren und wurde 2023 dann in die U23 mitaufgenommen. Nach einem Jahr, in dem sich der gebürtige Lüneburger stark präsentierte und auch bei den Profis mittrainierte, wechselte er schließlich 2024 für knapp 125.000 Euro Ablöse nach Ingolstadt. Insgesamt absolvierte Dühring bei der U23 des FC St. Pauli 31 Spiele und schoss dabei 5 Tore. (sid/vb)