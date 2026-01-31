mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Danel Sinani hebt die Faust zum jubeln

Im Hinspiel hatte Danel Sinani (l.) den Siegtreffer gegen die Augsburger erzielen können. Kann der Luxemburger das heute wiederholen? Foto: WITTERS

aktualisieren

Augsburg – St. Pauli im Liveticker: Gelingt den Kiezkickern der Befreiungsschlag?

kommentar icon
arrow down

Nach einer starken Leistung unter der Woche gegen RB Leipzig (1:1) geht es für die Kiezkicker direkt weiter. Auswärts beim FC Augsburg wollen die Hamburger ihren Punktgewinn krönen und den ersten Dreier im neuen Jahr einfahren. Leicht wird das nicht: Schließlich hat Gegner Augsburg gerade erst in der letzten Woche den bis dahin in der Liga ungeschlagenen Rekordmeister aus München bezwingen können. Die Fuggerstädter gehen also ebenfalls mit Selbstvertrauen in die Partie. Schaffen die Braun-Weißen trotzdem den Befreiungsschlag? Um 15.30 Uhr ist Anpfiff!

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test