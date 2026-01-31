Augsburg – St. Pauli im Liveticker: Gelingt den Kiezkickern der Befreiungsschlag?

Nach einer starken Leistung unter der Woche gegen RB Leipzig (1:1) geht es für die Kiezkicker direkt weiter. Auswärts beim FC Augsburg wollen die Hamburger ihren Punktgewinn krönen und den ersten Dreier im neuen Jahr einfahren. Leicht wird das nicht: Schließlich hat Gegner Augsburg gerade erst in der letzten Woche den bis dahin in der Liga ungeschlagenen Rekordmeister aus München bezwingen können. Die Fuggerstädter gehen also ebenfalls mit Selbstvertrauen in die Partie. Schaffen die Braun-Weißen trotzdem den Befreiungsschlag? Um 15.30 Uhr ist Anpfiff!