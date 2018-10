Aufstieg möglich: Ex-Profi Markus Sailer setzt auf St. Pauli

Wenn er es mit seinem Job in der Telekommunikation zeitlich irgendwie hinkriegt, dann ist Markus Sailer (50) heute in der Schauinsland-Reisen-Arena beim Duell seiner Ex-Klubs dabei. Der Stürmer spielte zweimal für St. Pauli (1991/92 und 1993/94) stieg zwischendurch mit Duisburg (1992/93) in die Bundesliga auf.

Das traut er auch den aktuellen Kiezkickern in dieser Saison zu: „Die Jungs haben gute Chancen aufzusteigen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft scheint sehr groß – so wie es auch zu meiner Zeit war.“ Ein Vorteil sei, dass die Braun-Weißen keinen Druck hätten.

Daumendrücker: Markus Sailer. HFR Foto:

„Toni“, wie er in Anlehnung an die frühere österreichische Ski-Legende Toni Sailer genannt wird, hat einen Lieblingsspieler, der schon einige St. Pauli-Trainer durch seine Unberechenbarkeit hin und wieder zur Verzweiflung trieb: „Ich mag den Cenk Sahin! Natürlich weiß ich, dass der Junge nicht einfach zu händeln ist. Aber er ist ein Draufgänger, er riskiert was und ist in der Lage den tödlichen Pass zu spielen.“



Auch der Holländer Henk Veerman gehört zu seinen Favoriten: „Er ist ein Glücksgriff, gut am Ball. Er wird St. Pauli mit Sicherheit noch sehr viel Freude machen.“