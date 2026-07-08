„Auf und neben dem Platz“: Irvine deutet an, wie schwer sein St. Pauli-Jahr war

Hinter Jackson Irvine liegt eine lange Saison. Wie schwer diese für ihn war, deutete er nun bei Instagram an.

Mit Australien schied Jackson Irvine auf dramatische Weise erst nach Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Ägypten aus, mit St. Pauli stieg er am letzten Bundesliga-Spieltag nach der 1:3-Pleite gegen den VfL Wolfsburg aus der Bundesliga ab. Dass es für den Kapitän des Kiezklubs eine harte Saison war, ließ er nun auf Instagram durchblicken.

Eine besondere Ehre gab es für Irvine nach dem WM-Aus doch noch. Gemeinsam mit seinen Landsmännern Matthew Lecki und Matt Ryan stieg der Mittelfeldspieler zum WM-Rekordspieler Australiens auf. Elf Mal stand Irvine für die „Socceroos“ bei einer Endrunde auf dem Platz. Mehr WM-Einsätze werden aller Voraussicht nach nicht hinzukommen. Beim Turnier in vier Jahren wäre er 37 Jahre alt.

Irvine dankt seiner Frau und seiner Familie

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Hinter dem St. Pauli-Kapitän liegt eine turbulente Saison. Erst der verspätete Saisonstart nach seiner Fußverletzung, dann die auch von ihm selbst immer wieder befeuerte Palästina-Debatte, die ihn bei einigen Fans an Kredit verlieren ließ und schließlich der Abstieg aus der Bundesliga. Ein Kraftakt, der in den USA noch einmal größer wurde. Erschöpft meldete sich Irvine nun bei Instagram zu Wort.

Dort nannte er die nun auch für ihn zu Ende gegangene Spielzeit „das herausfordernste Jahr meiner Karriere“ und schob direkt hinterher: „Sowohl auf als auch neben dem Platz“. Dass ihm trotz allem noch einmal der Sprung zur WM gelang, schrieb er in seinem Post auch der Unterstützung seiner Liebsten zu. „Ich hätte es nie noch eimal an diesen Punkt geschafft ohne die Unterstützung meiner Leute“, schrieb er. Zu sehen waren auf den folgenden Fotos unter anderem seine Frau Jemilla Pir und seine Eltern Danielle und Steve, die ihn alle vor Ort bei der WM unterstützten.

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Irvines St. Pauli-Zukunft noch nicht final geklärt

Während der FC St. Pauli längst die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit aufgenommen hat und seine Teamkollegen in Hamburg schufften, muss sich Irvine zunächst von der langen Saison erholen. Wie seine Zukunft beim FC St. Pauli im Anschluss aussehen wird, ist noch nicht vollends geklärt. Irvines Vertrag hat Gültigkeit bis 2027.

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Ein Gespräch mit dem neuen Trainer Marcel Rapp hatte es telefonisch noch während der WM gegeben. Irvine selbst sagte danach, dass er davon ausginge, auch künftig für St. Pauli zu spielen. Dass beide Parteien ins letzte Vertragsjahr gehen, soll aber nicht in Stein gemeißelt sein. Intern wird Irvine durchaus kritisch gesehen – sowohl auf als auch neben dem Platz