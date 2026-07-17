Sie hätten ihn vermutlich auch gern gehalten auf dem Kiez, doch Karol Mets hatte für sich festgestellt, dass das Kapitel beendet ist. Jetzt hat er einen neuen Verein - und es wird ein Wiedersehen mit dem Ex geben.

Bei Karol Mets flossen nach dem Abstieg und dem Abschied die Tränen. In der nächsten Saison wird es ein Wiedersehen mit St. Pauli geben. Witters

Wer mal mit ihm oder gegen ihn auf dem Platz gestanden hat, wird wissen, welche Qualitäten Karol Mets mitbringt. Der Este ist Profi durch und durch, ein Vorbild in Sachen Einsatz und Engagement, teilweise sogar übermotiviert, vor allem wenn es um das Ausheilen von Verletzungen geht. Der 33-Jährige hat sich in Deutschland einen Namen gemacht durch die Zeit beim FC St. Pauli - und bleibt im Lande.

Simon Zoller hat zwar nur rudimentär spielen können in den zwei Jahren, die er auf dem Kiez war. Der Körper hatte allzu oft sein Veto eingelegt, so dass der Stürmer seine Karriere 2025 beendete. Er kehrte zum VfL Bochum zurück, allerdings nicht auf den Platz, sondern ins Team hinterm Team. Der 35-Jährige ist nunmehr Direktor Lizenzfußball beim VfL und hatte als solcher am späten Freitagabend einiges zu verkünden.

Ex-Kiezkicker Simon Zoller holt Karol Mets nach Bochum

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„Nach intensiven Gesprächen und langen Verhandlungen ist es uns gelungen, Karol Mets für den VfL zu gewinnen. Mit ihm verpflichten wir einen echten Führungsspieler, der unserer Defensive mit seiner Präsenz sofort Stabilität geben wird. Karol ist international erfahren und bringt genau die Qualität, Ruhe und Mentalität mit, die wir uns für diese Position gewünscht haben“, wird Zoller auf der Homepage der Bochumer zitiert. „Ich selbst habe ihn bei St. Pauli als Leader kennen- und schätzen gelernt, als einen Vollblutprofi, der in jedem Training 100 Prozent gibt und dafür sorgt, dass das Niveau innerhalb der Mannschaft steigt.“

Ich habe Karol Mets bei St. Pauli als Leader kennen - und schätzen gelernt. Simon Zoller

Man sei überzeugt, dass Mets mit seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seiner Gewinnermentalität eine wichtige Führungsrolle übernehmen und unserem Team dabei helfen werde, den nächsten Schritt zu machen. Bereits am Samstag geht es für den Innenverteidiger, der sein Herz beim FC St. Pauli gelassen hat und dessen Tränen nach dem Abstieg und dem Abschied emotional und echt waren, mit dem neuen Verein ins Trainingslager.

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„Ich freue mich, dass es mit dem VfL Bochum geklappt hat. Nun habe ich die Möglichkeit, im Trainingslager meine neuen Teamkollegen kennen zu lernen.“ Simon Zoller habe ihm viel Gutes über den VfL berichtet, „das Stadion ist jedenfalls nach meinem Geschmack: Eng und kompakt, die Fans nah an der Mannschaft – ich freue mich schon jetzt auf die Spiele hier“. Vorher gelte es aber, hart im Training zu arbeiten. „Denn die 2. Bundesliga ist ein tougher Wettbewerb.“

Nach Niko Vasilj und Danel Sinani nun auch Karol Mets mit neuem Klub

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Mit Mets hat nun auch der dritte und letzte Ex-St. Paulianer, der freiwillig seine Zelte bei Braun-Weiß abgebrochen hat, einen neuen Verein gefunden. Vor einer Woche hatte Nikola Vasilj in Saudi-Arabien bei Al Diriyah FC unterschrieben, zwei Tage darauf vermeldete Sampdoria Genua die Verpflichtung von Danel Sinani.