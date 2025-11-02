Auch Trainer Blessin auf dem Prüfstand? St. Pauli-Boss mit klarer Antwort

Sechs Bundesliga-Niederlagen in Serie, seit vier Liga-Spielen kein Tor geschossen, Absturz auf Tabellenplatz 15. Die desaströse 0:4-Heimklatsche gegen Borussia Mönchengladbach war der vorläufige Tiefpunkt in der Krise des FC St. Pauli. Der vorangegangene Sieg im DFB-Pokal gegen Hoffenheim war nicht die erhoffte Wende, sondern nur eine Episode. Gerät der Trainer intern unter Druck?

Derzeit macht nur wenig Hoffnung auf Besserung, geschweige denn einen schnellen Turnaround. In der Liga zeigt die Kurve nach unten – nicht nur die Ergebniskurve, sondern auch die Leistungskurve, was gravierender ist.

Oke Göttlich spricht über Status von Alexander Blessin

Vieles steht jetzt auf dem Prüfstand bei den Kiezkickern. Die Trainerposition zählt nicht dazu, stellte Präsident Oke Göttlich nach der Pleite gegen den zuvor sieglosen Tabellenletzten aus Gladbach klar. Es gibt einiges, was nach diesem Debakel zu besprechen, zu analysieren und auch zu hinterfragen ist, aber: „Der Cheftrainer gehört da nicht dazu“, versicherte Göttlich am ZDF-Mikrofon. Und wenn er nicht auf darauf angesprochen worden wäre, „dann hätte ich nicht eine Sekunde über diese Frage nachgedacht.“

Die Niederlage hat aber auch den Präsidenten getroffen. „Das schmerzt“, gibt der 49-Jährige zu. Zur Niederlagenserie erklärte er gegenüber DAZN, eine Serie des Misserfolges sei „etwas, das dem FC St. Pauli natürlich passieren kann. Dass wir natürlich auch immer auf Widerstände stoßen in dieser Liga, ist uns klar und deshalb werden wir auch nicht verzagen und natürlich weitermachen. Trotzdem tut die Niederlage weh und auch die Art und Weise, weil wir wissen wir brauchen die völlige Energie und eine völlige Energieleistung, um in dieser Liga bestehen zu können und das müssen wir schnellstmöglich wieder umsetzen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Schrecklicher“ Patzer von Vasilj – Torwart-Diskussion bei St. Pauli?

Am kommenden Sonntag tritt St. Pauli beim SC Freiburg an, der ebenfalls in der Krise steckt und seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet. Immerhin haben die Breisgauer in dieser Zeit vier Unentschieden geholt und damit regelmäßig gepunktet.