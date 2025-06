Auch ein Kalifornier ist dabei: St. Paulis Talente starten mit erstem Testspiel

Am Sonntag geht es los: Dann bestreitet St. Paulis U23 ihr erstes Spiel zur Vorbereitung auf die kommende Saison. Was sich beim braun-weißen Nachwuchs verändert hat.

In Bönningstedt trifft das Regionalliga-Team um 12 Uhr auf den HEBC aus Eimsbüttel, der seine Oberliga-Saison auf Platz sieben abgeschlossen hat. Ein erster ernsthafter Test für das Team von Coach Benny Hoose, der bereits in der vergangenen Woche zum Trainingsauftakt bat. „Wir wollen so schnell wie möglich unsere Schritte machen – als Team, aber auch individuell, um dann gut in die Saison zu starten“, erklärte Hoose.

Kapitän Ulbricht geht von Bord

Auf seinen Kapitän Julian Ulbricht muss er dabei verzichten. Nach 31 Toren in 79 Pflichtspielen zog es den 25-jährigen Stürmer zum Regionalliga-Konkurrenten SV Meppen. Auch Peer Mahncke und Theo Schröder wurden in Niedersachsen heimisch, das Duo schloss sich Kickers Emden an. Mittelfeldspieler Johann von Knebel wechselt zum Hamburger Vizemeister TuS Dassendorf. Torwart Ronny Seibt und Verteidiger Emil Staugaard verließen St. Pauli ebenfalls, noch ist kein neuer Klub bekannt.

Eine „Taube“ fliegt in St. Paulis U23

Den prominentesten Abgängen stehen einige neue Kiezkicker gegenüber: Mit Jannik Westphal (20) vom VfB Lübeck zog es einen Verteidiger mit Regionalliga-Erfahrung zu St. Pauli. Der kalifornische Mittelfeldspieler Rawley St. John (20) kommt wie Verteidiger Sisco Ngambia Dzonga (19) aus der Konkursmasse des KFC Uerdingen. Flügelstürmer Haron Sabah (20), der beim USC Paloma eine starke Oberliga-Saison gespielt hat und mit seinen „Tauben“ nur knapp den Hamburger Pokalsieg verpasste, wechselt in St. Paulis Talentschuppen. Die A-Jugendlichen Toralf Hense (18, Stürmer) und Juri Behr (19, Torwart) wurden aus der U19 in Hooses Kader befördert, der in der abgelaufenen Regionalliga-Serie auf Platz zehn einlief.

Jüngster Zugang ist Mittelstürmer Oleg Skakun, der von Viktoria Berlin zu St. Pauli kam. „Oleg ist ein physisch robuster Spieler, der unserem Offensivspiel mit seiner Präsenz im Sturmzentrum eine neue Dimension verleiht“, freut sich Ex-Profi und U23-Sportchef Carsten Rothenbach auf den 20-jährigen Ukrainer: „Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga mit und kann uns daher sofort weiterhelfen.“ In der Regionalliga Nordost netzte Skakun in 29 Spielen fünfmal ein.

In der Vorbereitung richtet Trainer Hoose den Fokus allerdings zunächst auf die Defensivarbeit: „Wir wollen als Team kompakt verteidigen und dann Schritt für Schritt das Spiel mit dem Ball verfeinern.“ Die erste Gelegenheit mit Gegnereinwirkung gibt es am Sonntag.