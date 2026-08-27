Attacke gegen St. Pauli-Ultras: Das ist der Hintergrund für das Ekel-Plakat von Essen

Das Pokalspiel in Essen war für den FC St. Pauli und seinen Anhang aus mehrerlei Hinsicht eine schlimme Geschichte. Auch wegen einer Tapete in der RWE-Kurve, die sich auf niedrigstem Niveau gegen die Ultras der Gäste richtete.

Es gab eine Menge an unterirdischen Aktionen am vergangenen Sonntag an der Essener Hafenstraße. Beleidigung und sexuelle Diskriminierung einer Mitarbeiterin des FC St. Pauli, von Hitlergrüßen wurde berichtet – und zu sehen war eine Tapete mit einem finsteren Spruch. „Awareness ist, wenn USP Kinder fickt“, stand dort zu lesen. Dazu gibt es eine Vorgeschichte, stil- oder niveauvoller macht die das Plakat freilich auch nicht.

Vor dem Saisonauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth hatte sich Ultrà Sankt Pauli (USP) in einem Flyer an die gesamte Südkurve gewendet. Darin wird angedeutet, dass es in der Vergangenheit sexuell übergriffiges Verhalten einiger Personen gegeben habe. Und es wird dargestellt, wie man intern damit umgeht. Im Wortlaut las sich der Flyer, den man auch auf dem YouTube-Kanal von „FussballSzenenDE“ findet, folgendermaßen:

Mehrere Awarenessfälle in St. Paulis Fanszene

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„Moin Südkurve, in der Sommerpause haben wir von mehreren Awarenessfällen erfahren, bei denen die Täter zum Zeitpunkt ihrer Taten Mitglieder unserer Gruppe waren. Die Täter sind entweder bereits mit einem lebenslangen Ausschluss von USP sanktioniert worden oder ihr Fall befindet sich aktuell noch in Aufarbeitung und der Abstimmung mit Betroffenen. Auch wenn sich die Fälle grundsätzlich unterscheiden, hat insbesondere ein Fall eine strukturelle Dimension und wurde durch das Ausnutzen einer Machtposition ermöglicht, die sich diese Person in unserer Gruppe und speziellen Feldern erarbeitet hat.“

Zusammengenommen mit den anderen Fällen habe dies dazu geführt, „dass wir einen vollumfänglichen Prozess gestartet haben, um möglichst alle Schwachstellen der Struktur, die ein solches Verhalten ermöglichen und das schnelle Entdecken solcher Muster erschweren, zu identifizieren und zu verändern. Diesem Aufarbeitungsprozess gilt bis auf weiteres unsere vollste Aufmerksamkeit“.

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USP-Support bei St. Paulis Spiel gegen Fürth stand lange auf der Kippe

Dass die ganze Geschichte intern für reichlich Unruhe sorgt, wurde auch anhand der Schilderung klar, dass ein geschlossener Auftritt als USP beim Fürth-Spiel lange sehr fraglich gewesen sei. Es gab keinen Saisoneröffnungsmarsch, auch die Stände vor der Gegengerade und in der Südkurve blieben geschlossen. „Stattdessen möchten wir unseren Fokus am Spieltag selbst vor allem auf Ansprechbarkeit legen“, hieß es in dem Schreiben weiter. „Wir können aus eigener Erfahrung davon sprechen, was solche Taten in einem auslösen. Fassungslosigkeit, Vertrauensverlust, Wut, aber auch offene Fragen.“

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Auch vor St. Paulis Pokalspiel gab es nochmal mahnende Worte

Der Prozess ist dabei wohl längst nicht abgeschlossen. Auch vor der Reise nach Essen hatte es in den sozialen Netzwerken in einem Text, in dem es hauptsächlich um die zu erwartenden Ereignisse des Trips ging, noch einmal mahnende Worte gegeben. „Vorweg natürlich wird auch dieser Spieltag für USP komplett unter dem Eindruck der Vorwürfe gegen Leute aus unseren Strukturen und der damit verbundenen Aufarbeitung und Umstrukturierung stehen“, hieß es dort. „Es muss weiterhin ganz klar sein, dass alle sich so verhalten und handeln sollen, wie es sich für richtig anfühlt und niemand dafür schief angeschaut wird.“