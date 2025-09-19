mopo plus logo
Andreas Hountondji bejubelt ein Tor des FC St. Pauli

Abzuheben ist für Andréas Hountondji nur beim Torjubel (hier nach seinem Treffer gegen Augsburg) ein Thema. Foto: WITTERS

paid„Arbeiter ohne Talent“? Der unbequeme Weg von St. Paulis Rekordmann nach oben

Er kam, sah und traf. Dreimal in den ersten drei Bundesliga-Spielen des FC St. Pauli, was Andréas William Edwin Hountondji einen Eintrag in die Geschichtsbücher des Kiezklubs bescherte, weil das zuvor niemandem in Braun-Weiß gelungen war. Dabei wusste man vor seiner Verpflichtung per Leihe vom FC Burnley nahezu nichts über den Nationalspieler des Benin, und das hat sich bis heute nur rudimentär geändert. Wer ist also der neue Rekord-Knipser? Ein Annäherungsversuch.

