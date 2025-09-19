Er kam, sah und traf. Dreimal in den ersten drei Bundesliga-Spielen des FC St. Pauli, was Andréas William Edwin Hountondji einen Eintrag in die Geschichtsbücher des Kiezklubs bescherte, weil das zuvor niemandem in Braun-Weiß gelungen war. Dabei wusste man vor seiner Verpflichtung per Leihe vom FC Burnley nahezu nichts über den Nationalspieler des Benin, und das hat sich bis heute nur rudimentär geändert. Wer ist also der neue Rekord-Knipser? Ein Annäherungsversuch.



