Das Hauptereignis wird vermutlich zur Nebensache und zügig vonstatten gehen, dafür haben andere Punkte das Potenzial, den Tag zu einem längeren werden zu lassen: Am 15.November findet im Audimax der Uni Hamburg die Mitgliederversammlung des FC St. Pauli statt. Auf dem Plan steht unter anderem die Präsidiumswahl, doch was andernorts Spannung bietet, ist beim Kiezklub quasi ein Selbstgänger.





