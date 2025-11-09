mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Oke Göttlich mit Cap auf dem Kopf schaut nach rechts.

Oke Göttlich steht vor seiner Wiederwahl als Präsident des FC St. Pauli. Foto: WITTERS

paidAntisemitismus und „Das Herz von St. Pauli“: Kiezklub vor heißer Nummer in der Uni

kommentar icon
arrow down

Das Hauptereignis wird vermutlich zur Nebensache und zügig vonstatten gehen, dafür haben andere Punkte das Potenzial, den Tag zu einem längeren werden zu lassen: Am 15.November findet im Audimax der Uni Hamburg die Mitgliederversammlung des FC St. Pauli statt. Auf dem Plan steht unter anderem die Präsidiumswahl, doch was andernorts Spannung bietet, ist beim Kiezklub quasi ein Selbstgänger.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test