Es hat wieder nicht gereicht zu einem Sieg – aber der FC St. Pauli reagierte in Bielefeld zweimal auf einen Rückstand. Der Kapitän stand dabei ebenso im Mittelpunkt wie ein Stürmer, der trifft und trifft.

Die persönlichen Fehler wollen einfach nicht aufhören, aber immerhin hat sich der FC St. Pauli diesmal davon nicht komplett aus der Bahn werfen lassen. Unterm Strich machte der Auftritt beim 2:2 in Bielefeld eher Hoffnung, weil die Mannschaft viel Moral, Herz und Willen zeigte. Die Noten.

Voll: Machtlos bei den Gegentoren, ansonsten eigentlich beschäftigungslos. Konnte sich kein einziges Mal auszeichnen. Note 3,5

Nemeth: Beim 0:1 mit anfängerhaftem Verhalten in jeder Beziehung. Danach noch ein krasser Fehler vor einer Momuluh-Chance (18.). Zog sich mit dem starken Assist bei Haras Treffer am eigenen Schopf aus dem Schlamassel und war danach deutlich besser drin. Note 4,5

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Mathisen: Unglückliche Positionierung beim 0:1. Ansonsten aber ein anständiger Auftritt, vor allem im Defensivkopfball ganz stark. Insgesamt ein Schritt vorwärts. Note 3

Ando: Mit einer sehr stabilen ersten Hälfte. Sah früh nach Wiederbeginn zu Recht die Gelbe Karte und offenbarte danach dann wieder einige Wackler. Zog andererseits aber auch einige Fouls. Note 3,5

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Pyrka: Seine Offensivqualitäten haben sich herumgesprochen. Entsprechend häufig zugestellt. Versuchte trotzdem viel, belohnte sich mit dem Assist beim 2:2. Note 2,5

Rasmussen: Übernahm Verantwortung, forderte häufig den Ball und wusste damit auch meist etwas anzufangen. Am 2:2 entscheidend beteiligt. Note 3

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89. Klein: Durfte den Punkt noch mit über die Zeit retten.

Smith: Sehr starke Anfangsphase, war zunächst Chef im Ring. Das blieb nicht durchgehend so, an seiner Wichtigkeit fürs Gesamtgefüge änderte das aber nichts. Note 2,5

Oppie: Bei seiner Rückkehr auf die Alm offensiv wenig spektakulär. Kam fahrig in den zweiten Durchgang, verursachte deshalb den Freistoß vor dem 1:2. Note 4

Hrgota: An diesem Abend kein nennenswerter Faktor, bekam außerdem ordentlich auf die Hölzer. Zur Pause raus. Note 4,5

46. Metcalfe: Ist eigentlich kein Einwechselspieler. Brachte aber schon gegen Lautern als Joker Schwung und knüpfte nun daran an. Note 3,5

Kaars: Es ist ganz und gar nicht so, dass er sich hängen lassen würde. Lief viel, bot sich an, fand aber unterm Strich kaum statt – bei nur 16 Ballkontakten. Note 4,5

46. Ceesay: Was soll man noch sagen? Und wo wäre St. Pauli inzwischen ohne ihn und seine Tore? Dieses war dann auch noch wunderschön. Note 2,5

Hara: Blieb cool, als er vor seinem Tor viel Zeit zum Nachdenken hatte. Allerdings auch mit Aktien am 1:2, als er den Ball zentral vors Tor klärte. Note 3,5

76. Niang: Hatte nicht mehr die Möglichkeit, sich gewinnbringend zu zeigen.