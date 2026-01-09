Absage keine St. Pauli-Premiere: Wetter stoppte schon das Hamburger Derby

Das Wetter-Chaos im Norden ist im vollen Gange. Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig wurde bereits abgesagt. Wetter-Chaos, ein abgesagtes Spiel in Hamburg – da kommen Erinnerungen hoch. Im Jahr 2011 kam es nach Dauerregen auch schon zur Absage einer Partie. Es handelte sich aber nicht um irgendein Spiel – es ging ums Stadtderby: Anfang Februar, 21. Bundesliga-Spieltag, die damalige Imtech Arena im Volkspark, Derby HSV gegen St. Pauli.

In den Reihen des HSV standen damals Spieler wie Eljero Elia, Zé Roberto, Mladen Petric oder Ruud van Nistelrooy. Bei Aufsteiger St. Pauli gab es im Derby auch bekannte Gesichter: Max Kruse und Gerald Asamoah gehörten unter anderem zum Aufgebot.

HSV-Rasen war für das Stadtderby nicht bespielbar

Für den HSV war es eine Zeit, in der man neben dem Platz viel mit Unruhen zu kämpfen hatte. Noch in derselben Woche kam es zum Transfer-Debakel um Eric-Maxime Choupo-Moting, der wegen eines streikenden Faxgeräts nicht nach Köln wechseln konnte.

Der Spielausfall setzte dann noch einmal einen obendrauf. Denn der Rollrasen, der extra für das Drby für rund 100.000 Euro erneuert worden war, kam mit Verspätung aus den Niederlanden an. Der frische Rasen konnte dem zweitägigen Dauerregen nicht standhalten und verwandelte sich „in einen nassen Schwamm“, wie HSV- und Nationalspieler Dennis Aogo damals sagte.

So kam es dazu, dass das Spiel verschoben werden musste. Das hatte nicht nur Folgen für die Vereine. Rund 10.000 Fans wollten das Spiel parallel im Millerntor-Stadion beim Public Viewing genießen. Auch die Polizei hatte sich natürlich intensiv auf das erste Hamburger Derby im Volkspark seit 2001 vorbereitet. Und in der Öffentlichkeit stand der HSV mal wieder als „Pannenladen“ und „Lachnummer“ da.

Asamoah mit dem Siegtreffer für St. Pauli

Das Nachholspiel fand dann zehn Tage später, am 16. Februar 2011, in der Imtech Arena statt. Asamoah traf in der 59. Minute zum 1:0 für die Gäste. So sollte es bis zum Schluss bleiben und St. Pauli gewann nicht nur drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, sondern auch ein historisches Derby, erstmals seit 1977!

Am Ende der Saison half St. Pauli das Regen-Chaos auch nicht mehr. Die Kiezkicker stiegen als Tabellenletzter ab. Mit ihnen runter ging Eintracht Frankfurt. Der HSV beendete die Saison auf Platz acht, Borussia Dortmund wurde Meister, Bayer Leverkusen Vize. Der FC Bayern, Hannover 96 und Mainz 05 vervollständigten das Quintett, das die Bundesliga international vertreten durfte.

Das nächste Bundesliga-Derby steigt dann am 23. Januar am Millerntor – wenn das Wetter mitspielt.