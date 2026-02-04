Von Acolatse bis Zoller: Alle Profis, die jemals für St. Pauli gespielt haben
Franz Gerber, André Trulsen, Jürgen Gronau, Holger Stanislawski oder Fabian Boll: Seit der Gründung der Bundesliga hatte der FC St. Pauli genau 618 Profis unter Vertrag. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Verdienste – und eigenen Daten. Die MOPO hat für Sie alle Spielerdaten der 618 Akteure, die jemals zur Profimannschaft des FC St. Pauli gehörten, umfangreich aufbereitet. Stöbern Sie in unserer großen Datenbank – von der zweigleisigen 2. Bundesliga Nord über die ersten Ausflüge in die Bundesliga und historischen Derby-Siegen bis hin zur Etablierung in der 2. Liga und dem jüngsten Aufstieg. Von Guy Acolatse bis Simon Zoller. Von Ägypten bis Wales. Und von 1963 bis heute.
