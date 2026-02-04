mopo plus logo
St. Pauli-Profis nach einer Bundesliga-Niederlage gegen Bayer Leverkusen

Das aktuelle Team des FC St. Pauli: Sie sind die neusten der insgesamt 618 Profis in der Vereinsgeschichte. Foto: WITTERS

paidVon Acolatse bis Zoller: Alle Profis, die jemals für St. Pauli gespielt haben

Franz Gerber, André Trulsen, Jürgen Gronau, Holger Stanislawski oder Fabian Boll: Seit der Gründung der Bundesliga hatte der FC St. Pauli genau 618 Profis unter Vertrag. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Verdienste – und eigenen Daten. Die MOPO hat für Sie alle Spielerdaten der 618 Akteure, die jemals zur Profimannschaft des FC St. Pauli gehörten, umfangreich aufbereitet. Stöbern Sie in unserer großen Datenbank – von der zweigleisigen 2. Bundesliga Nord über die ersten Ausflüge in die Bundesliga und historischen Derby-Siegen bis hin zur Etablierung in der 2. Liga und dem jüngsten Aufstieg. Von Guy Acolatse bis Simon Zoller. Von Ägypten bis Wales. Und von 1963 bis heute.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

