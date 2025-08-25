mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Abdoulie Ceesay, Oladapo Afolayan, Erik Ahlstrand, Arkadiusz Pyrka und Scott Banks jubeln

Wie gut schnitten die St. Pauli-Profis Abdoulie Ceesay, Oladapo Afolayan, Erik Ahlstrand, Arkadiusz Pyrka, Scott Banks (v.l.) und ihre Teamkollegen bislang ab? Foto: WITTERS

paidAlle MOPO-Noten im Überblick: Das Arbeitszeugnis der St. Pauli-Profis

kommentar icon
arrow down

Wie gut haben die St. Pauli-Profis in der aktuellen Saison abgeschnitten? Welcher Akteur der Kiezkicker zeigte die beste Leistung? Und wer blieb hinter den Erwartungen zurück? Nach jedem Spiel des FC St. Pauli vergibt die MOPO Noten an alle Spieler mit mindestens 30 Minuten Einsatzzeit. Hier gibt es für Sie alle MOPO-Noten von St. Pauli im Überblick – nach jedem Spieltag aktualisiert.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test