Alexander Blessin applaudiert, hinter ihm füllen Rauchschwaden das Millerntor.

Alexander Blessin muss auf St. Pauli Aufbauarbeit leisten. Foto: imago/Philipp Szyza

paidAlarmstufe braun: Wie oft darf St. Pauli-Trainer Blessin noch verlieren?

Krisengespräche mit Klartext, das Beschwören der Einheit auf allen Ebenen des Vereins, autosuggestive Zuversicht. Nach sechs Liga-Niederlagen in Serie und der 0:4-Heimklatsche gegen Mönchengladbach als Tiefpunkt will der FC St. Pauli mit aller Macht seinen Absturz stoppen. Im Auswärtsspiel beim SC Freiburg muss die Wende gelingen, mindestens ein klarer Aufwärtstrend zu sehen sein. Auch das Krisenmanagement der Trainers steht im Fokus. Die nächsten Maßnahmen von Alexander Blessin müssen greifen. Wie oft darf der Coach noch verlieren?


