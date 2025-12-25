Während die Spieler in der kurzen Winterpause ihre Akkus für den Restart im neuen Jahr aufladen, machen sich die St. Pauli-Bosse Gedanken über Verbesserungen, Veränderungen und Verstärkungen. Im Wintertransferfenster stehen wichtige Entscheidungen an – und auch perspektivisch sind Vertragsfragen zu klären. Die MOPO gibt einen Überblick über die heißesten Personalien.





