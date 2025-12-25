mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Andreas Bornemann umarmt Karol Mets auf dem Spielfeld

Sportchef Andreas Bornemann umarmt Karol Mets auf dem Spielfeld. Foto: WITTERS

paidAfolayan, Sinani, Smith & Co.: Die heißesten Vertrags-Fragen bei St. Pauli

kommentar icon
arrow down

Während die Spieler in der kurzen Winterpause ihre Akkus für den Restart im neuen Jahr aufladen, machen sich die St. Pauli-Bosse Gedanken über Verbesserungen, Veränderungen und Verstärkungen. Im Wintertransferfenster stehen wichtige Entscheidungen an – und auch perspektivisch sind Vertragsfragen zu klären. Die MOPO gibt einen Überblick über die heißesten Personalien.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test