Achtung, St. Pauli! Gleich fünf Kiezkicker drohen das Saisonfinale zu verpassen

„Jedes Spiel ist ein Endspiel“. Diese Worte nutzt Alexander Blessin nicht erst seit gestern. Doch jetzt, wo man sich tatsächlich in der finalen Phase der Saison befindet, geht es ein für allemal um ein versöhnliches „Ende der Spiele“ 2025/26. Mit der Chance – so muss man es mittlerweile formulieren – auf Verlängerung. Die Relegation soll erreicht werden mit dem FC St. Pauli. Und das notfalls im „Do or die“-Spiel am 34. Spieltag gegen die direkte Konkurrenz aus Wolfsburg. Eine Gelb-Sperre käme zur Unzeit. Doch diese droht gleich mehreren Kiezkickern. Aber auch Stammspielern des VfL Wolfsburg.



„Es ist ein eminent wichtiges Spiel, das brauchen wir hier nicht wegzudiskutieren“, stellte Trainer Alexander Blessin auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Mainz (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) noch mal unmissverständlich klar. Während Mainz schon bei einem Remis den Verbleib in der Beletage sicher feiern dürfte, strebt das Blessin-Team ganz klar die dreifache Punktausbeute an: „Es geht letzten Endes um drei Punkte. Die würden uns gut tun und die wollen wir auch unter allen Umständen bei uns im Millerntor halten“. Dass man dabei ganz gewiss wieder auf die Kraft und den Support der Fans wird setzen können, da ist sich der Coach „1000-prozentig sicher“.

Smith und Sinani droht Gelb-Sperre im Saison-Endspurt

Mit einem Sieg würde der Kiezklub zumindest vorübergehend vier Punkte vor dem aktuellen Tabellensiebzehnten VfL Wolfsburg liegen, bei einem Unterschieden oder gar einer Niederlage könnten die „Wölfe“ jedoch im letzten Sonntagsspiel (19.30 Uhr) in Freiburg mit einem Sieg am FC St. Pauli vorbeiziehen. Das Aufeinandertreffen der beiden Klubs am letzten Spieltag der Saison würde spätestens dann noch mal eine ganz andere Brisanz bekommen.

Der gerade erst genesene Smith wird gegen Mainz aller Voraussicht nach in die Startelf zurückkehren, ist aber im Saisonendspurt von einer Sperre bedroht. Bei aktuell vier gelben Kartons ist das Risiko einer Sperre des Schweden groß, auch Danel Sinani würde bei der nächsten Gelben Karte ein Spiel pausieren müssen. Das Risiko schwingt mit. Eine Gelbe zu provozieren, um potenziell das Leipzig-Spiel zu verpassen und gegen Wolfsburg sicher dabei zu sein, ist zwar denkbar, aber heikel.

St. Pauli-Coach Blessin steht ebenfalls bei drei Gelben

Auch Manolis Saliakas, Tomoya Ando und Arkadiusz Pyrka (allesamt drei Gelbe Karten) droht noch eine Sperre in der regulären Saison – und für eine potenzielle Relegation: die Gelben Karten aus der Saison werden nach dem 34. Spieltag nämlich nicht gestrichen, sondern in eine mögliche Relegation mit zwei weiteren Partien mitgenommen. Trainer Blessin steht ebenfalls weiterhin bei drei Verwarnungen und ist damit nur eine Gelbe Karte von einer Sperre entfernt, sagte darüber aber schon vor Wochen: „Ich habe mich unter Kontrolle“.

Die direkte Konkurrenz aus der VW-Hauptstadt teilt im Übrigen das gleiche Schicksal: Mit Patrick Wimmer und Vinicius Souza (beide vier Gelbe Karten), sowie Jeanuël Belocian und dem aktuell verletzten Mattias Svanberg (jeweils drei) müssen immerhin vier potenzielle Stammspieler ebenfalls fürchten, das Spiel am Millerntor in zwei Wochen zu verpassen.

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„Wir haben drei Spiele. Zwei Mannschaften sind hinter uns, die wären gerne auf unserer Position“, bilanziert St. Pauli-Trainer Blessin die Ausgangslage nüchtern. Am Sonntag gibt es gegen Mainz die erste Chance, Wolfsburg und Heidenheim auf Distanz zu halten. Und mindestens für das Spiel ist kein braun-weißer Akteur gesperrt.