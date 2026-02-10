„Absurd“: St. Pauli-Influencer klagt über Fan-Probleme auf der Gegengerade

Die Stimmung am Millerntor war in dieser Saison schon häufiger Thema. Vor allem während der ernüchternden Pleiten-Serie in der Hinrunde, als der FC St. Pauli neunmal in Folge in der Bundesliga verlor, war das sonst so aufgeheizte Stadion ruhiger als gewohnt. Das Blatt hat sich zuletzt aber wieder gewendet. Die Heimspiele gegen RB Leipzig (1:1) und den VfB Stuttgart (2:1) waren nicht nur wegen der Ergebnisse wieder echte Stimmungs-Highlights. Dennoch scheint es weiterhin Probleme zu geben. Eines davon prangerte nun ein St. Pauli-Influencer in den Sozialen Medien an.

„Wir müssen mal ganz kurz über das Reservieren von Stehplätzen auf der Gegengerade sprechen“, eröffnet St. Pauli-Influencer „phillex99“ sein Video-Statement. Der Creator hat auf der Plattform TikTok knapp 200.000 Follower, das besagte Video mittlerweile über 100.000 Views. In seinem Beitrag ärgert sich der St. Pauli-Fan über alteingesessene Anhänger, die ihre Stehplätze weit vor Anpfiff einnehmen und laut seiner Aussage gleich ganze Reihen in Anspruch nehmen und reservieren. „Was da teilweise abgeht, ist einfach nur absurd“, sagt er.

St. Pauli-Influencer: „Handtuch-auf-die-Liege-Mentalität“

„Vor ein paar Jahren sah das noch etwas anders aus“, erinnert sich „phillex99“ in seinem Video. Während man in der Vergangenheit mit einer Stunde Vorlauf vor dem Anpfiff noch Plätze für sich und seinen Kumpel ergattern konnte, ist dies „heute nahezu ein Ding der Unmöglichkeit geworden“.

Wer anderthalb Stunden vor Anstoß eintrifft, habe nur noch schlechte Karten, meint der St. Pauli-Influencer. „90 Prozent der Reihen sind von irgendwelchen Platzreservierern belegt“, kritisiert „phillex99“. Ganze Reihen werden demnach von einzelnen Personen reserviert und geblockt. Wer sich unwissentlich dort hinstelle, werde zudem noch „wüst angeschnauzt“, heißt es in dem Video. Argumente gäbe es keine, moniert er. „Wir stehen schon seit 20 Jahren hier“, müsse man sich schließlich anhören. Das Verhalten einiger St. Pauli-Fans bezeichnet „phillex99“ als „Handtuch-auf-die-Liege-Mentalität“. Es sei dann auch „kein Wunder, dass viele die Stimmung auf der Gegengerade als toxisch oder unangenehm empfinden“.

„Ganze Reihen für sich zu pachten und zu meinen, dass man ein Anrecht darauf hat, kann nicht die Lösung sein“, heißt es weiter. Dabei äußert „phillex99“ gleichwohl Verständnis für Missmut, wenn sich Fans erst kurz vor Anpfiff in die Reihen drängeln oder für das Reservieren von ein bis zwei Plätzen für gute Freunde. In den Kommentaren erhält der Influencer Zuspruch.