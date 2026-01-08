Absage des Leipzig-Spiels möglich! St. Pauli-Trainer Blessin: „Wir wollen spielen“

Das schneereiche Winterwetter hält den FC St. Pauli in Atem und sorgt auch bei Trainer Alexander Blessin für Sorgenfalten. Die Trainingswoche vor dem Liga-Neustart am Samstag gegen RB Leipzig am Millerntor (15.30 Uhr, Liveeticker auf MOPO.de) war von den starken Schneefällen und den Minusgraden beeinträchtigt. Und wie bereitet man eine Mannschaft auch mental auf ein Spiel vor, das möglicherweise gar nicht stattfinden kann?

Das wichtige Training am Donnerstag war eine Herausforderung. Die taktischen Übungen mussten genau getimt werden. „Wir haben geguckt, wann da ein Zeitfenster war ohne Schneefälle.“ Die waren zum Teil stark und erschwerten die Sicht erheblich. „Schon schwierig“ sei das gewesen, meinte der St. Pauli-Chefcoach, aber insgesamt „okay“. Jedenfalls kein Grund, zu jammern. „Egal, ob Schnee fällt oder nicht: Die Jungs sind fokussiert.“

Alexander Blessin über Sorgen vor Duell gegen Leipzig

Trotz der möglichen Absage des Spiels stellen sich Blessin und seine Mannschaft darauf ein, dass die Partie um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Seine klare Ansage: „Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfindet. Wir wollen spielen! Und bereiten uns dementsprechend vor. Darauf ist alles fokussiert. Es gibt keinen Plan B.“ Für den Kopf der St. Pauli-Spieler muss das so sein, um die richtige Spannung zu behalten. Dennoch kann der Verein die Durchführung ausdrücklich nicht garantieren.

Bereits am Donnerstagmittag gab es vom Kiezklub eine Stellungnahme zur Wetterlage und möglichen Konsequenzen. „Angesichts der heftigen Schneefälle in den vergangenen Tagen beobachtet der FC St. Pauli die gesamte Situation sehr genau; wir tun das Möglichste, damit das Spiel gegen Leipzig wie geplant stattfinden kann“, heißt es darin. Der Verein müsse „allerdings abwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt und ob es weitere heftige Schneefälle geben wird.“

St. Pauli kann „nicht garantieren“, dass das Spiel stattfindet

Schönes Bild, wenn es nicht das Spiel gefährden würde: verschneiter Blick auf das Millerntor Nils Weber/MOPO Schönes Bild, wenn es nicht das Spiel gefährden würde: verschneiter Blick auf das Millerntor

Die Durchführung des Heimspiels steht auf der Kippe. „Angesichts der Wetterlage können wir nicht dafür garantieren, dass das Spiel unter den gegebenen Umständen stattfinden kann“, teilt der Kiezklub mit. „Wir bitten zudem um Verständnis, dass wir als Verein dafür verantwortlich sind, das Stadion und das Spielfeld vorzubereiten – in Bezug auf die Verkehrssituation können wir keinen Einfluss nehmen.“ Zudem dankte St. Pauli ausdrücklich der Stadtreinigung und anderen Helfenden für ihren Einsatz in der herausfordernden Wetterlage.

Sollte die Partie angepfiffen werden, wird St. Pauli Außenseiter sein und gegen den Tabellenvierten, der das vergangene Jahr mit zwei Niederlagen beendet hatte. „Wir brauchen einen guten Tag, um was zu holen“, weiß Blessin und versprüht Zuversicht. „Ich bin da guter Dinge.“