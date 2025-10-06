Abgesagt! Warum St. Pauli ohne Testspiel durch die Länderspielpause gehen wird

Der Rucksack, wie es Coach Alexander Blessin beschrieb, wiegt schwer und bleibt 14 Tage lang umgeschnallt. Mit drei Niederlagen in Folge geht der FC St. Pauli in die Länderspielpause, die Anzahl der abwesenden Auswahl-Akteure ist fast zweistellig. Doch darin sieht man bei Braun-Weiß auch positive Aspekte.

„Ich bin gefragt worden, ob das zur Unzeit kommt“, erzählte Blessin, „aber ich sage: Nee, manchmal ist es auch gut. Neun Spieler sind weg, kriegen einen anderen Input, haben vielleicht Erfolgserlebnisse.“ Danach habe man dann wieder ein gemeinsames Ziel. „Da müssen wir dann natürlich gucken, dass wir schnell wieder den Fokus finden.“

St. Pauli muss neun Nationalspieler abstellen

Gern hätte der Trainer die Zeit mit einem Testspiel überbrückt, wie vor Jahresfrist war eine Reise zu Hannover 96 für den kommenden Mittwoch geplant. „Ich hätte gern das Spiel gehabt, aber wir haben geguckt, wer fit ist, und dann macht es keinen Sinn, mit nur neun Spielern in so eine Partie zu gehen“, erläuterte der 52-Jährige. Natürlich habe man die U23 und könnte aus der U19 hochschieben, „aber wir haben uns dazu entschieden, das Spiel abzusagen. Was mir extrem leid tut, denn ich will eigentlich immer im Rhythmus bleiben“. Jetzt müsse man drei knackige Einheiten „möglichst spielnah“ hinkriegen, „das wird schwierig. Aber da wird uns schon was einfallen“.

Zudem wird das 0:1 von Bremen natürlich aufgearbeitet werden müssen, als zum zweiten Mal in Folge nach dem 1:2 gegen Leverkusen Nuancen fehlten, um Zählbares einzufahren. „Es sind ja nicht viele Stellschrauben, aber wir müssen uns der Schwere der Situation bewusst sein“, mahnte Blessin an. „Uns wird nichts geschenkt, wir müssen an unsere 100-Prozent-Grenze gehen.“ Noch sei alles schön und gut, aber niemand verliere gern drei Spiele hintereinander.

Kiezklub-Coach Blessin will wieder Zählbares holen

„Wir sind in der Komfortzone, dass wir aus den ersten drei Partien, die gut liefen, sieben Punkte gesammelt haben, aber wir müssen halt auch irgendwann wieder anfangen, Zählbares zu holen.“ Am besten schon beim nächsten Spiel gegen Hoffenheim. Aber dafür müsse man die Wunden lecken, den Mund abputzen und aus den Lehren die richtigen Schlüsse ziehen.