200 Spiele mit dem Kiezklub: Luhukays Trainer-Frustiläum bei St. Pauli

Das 1:1 gegen Bochum war sein 200. Zweitligaspiel als Trainer, darunter 19 Partien für den FC St. Pauli: Davon gewann Jos Luhukay nur vier, musste bei acht Unentschieden sieben Niederlagen mit den Kiezkickern einstecken. Während die Braun-Weißen nach der ersten Länderspielpause dieser Saison acht Punkte in vier Spielen holten und ungeschlagen blieben, gab es nach der zweiten nur zwei Zähler in vier Partien und keinen Sieg – da darf man getrost statt von einem Jubiläum von einem Frustiläum sprechen.

Es wird beim Niederländer sicherlich nicht für Hochstimmung sorgen, dass er mit 1,75 Punkten pro Match den besten Schnitt aller Zweitliga-Trainer hat (97 Siege, 58 Remis, 45 Niederlagen). Denn beim Kiezklub stimmt seine Bilanz nicht, lediglich 1,1 Punkte holte er durchschnittlich in den 19 Meisterschafts- und zwei Pokalspielen (Sieg in Lübeck, Niederlage gegen Frankfurt). Zum Vergleich: Seine Vorgänger Markus Kauczinski (1,43), Olaf Janßen (1,18) und Ewald Lienen (1,42) hatten bessere Quoten zu bieten.

Luhukay: „Punkte in der Schlussphase liegengelassen“

Fakt ist: Fußballerisch ist es mit St. Pauli unter Luhukay durchaus vorangegangen, was sich allerdings in den Ergebnissen viel zu wenig niederschlägt. Der Coach konstatiert: „Seit der letzten Länderspielpause war viel mehr drin. Wir haben uns zu wenig belohnt. In mehreren Spielen waren wir die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen, haben aber in drei Spielen in der Schlussphase Punkte liegengelassen.“

Trainer fordert höhere Effektivität und bessere Verteidigung

Er gehe nicht mit schlechter Stimmung in die nächste Unterbrechung, die mit dem schweren Auswärtsspiel am 22. November beim FC Erzgebirge Aue endet. Allein die Punkteausbeute hätte besser sein müssen: „In den letzten Spielen vor Weihnachten müssen wir eine höhere Effektivität bei unserer Chancenverwertung zeigen und das Verteidigen bei Standardsituationen besser machen. Gelingt uns das, dann bin ich überzeugt, dass die Mannschaft mehr Punkte holen kann.“

Die Frage ist, ob die Profis die von Luhukay angeprangerten Schwächen abstellen können. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, wie es der 56-jährige Fußballlehrer vor dem Pokalspiel gegen Frankfurt verbreitete: „Wir sind nur eine normale, durchschnittliche Zweitliga-Mannschaft.“

Durchschlagskraft über 90 Minuten hinkriegen

Die Spieler haben genügend Ehrgeiz, um der ernüchternden Beurteilung ihres Vorgesetzten mit Taten auf dem Rasen zu widersprechen. Zum Beispiel Keeper Robin Himmelmann: „Wir haben jetzt in den Spielen zwischen den beiden Länderspielpausen nicht viele Punkte geholt. Das sollten wir jetzt hinter uns lassen. Die Dinge, die wir gut gemacht haben, sollten wir mitnehmen und dann schauen, dass wir diese Spielweise und Durchschlagskraft über 90 Minuten hinkriegen.“



Total positiv beurteilt Waldemar Sobota, der sich persönlich auf einem Höhenflug befindet: „Das Gefühl, wie wir spielen, ist immer besser. Wir haben uns aber in den vier Spielen nach der letzten Länderspielpause nie belohnt. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.“