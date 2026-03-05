20 Millionen Euro wert und WM-Chance! Dieser Ex-Kiezkicker startet durch

Rodrigo Zalazar (26) war in der Saison 2020/21 ein Leihspieler, der einschlug. Der Uruguayer verpasste für die Kiezkicker nicht ein Spiel und überzeugte mit starken Leistungen nicht nur die St. Pauli-Fans, sondern auch seinen damaligen Stammverein Eintracht Frankfurt. Über die Station Schalke 04, für das er im Mai 2022 das entscheidende Tor zum Aufstieg in die Bundesliga schoss, ging es 2023 nach Portugal zu Sporting Braga. Dort blüht der Uruguayer in dieser Saison richtig auf, trifft in neuer Position wie am Fließband und will für sein Heimatland bei der WM auflaufen. Rasanter Marktwertanstieg inklusive.

Er ist einer dieser Spielertypen, die alles auf dem Platz lassen. Enorm laufstark, zweikampfstark und mitreißend temperamentvoll. Rodrigo Zalazar brachte Schwung in die Offensive der Braun-Weißen rund um Guido Burgstaller, Omar Marmoush und Daniel-Kofi Kyereh. Er selbst steuerte in 35 Einsätzen, davon alle 34 in der Liga, zwölf Torbeteiligungen (sechs Tore, sechs Assists) bei. Am Ende landetet man auf Platz 10 der Zweitliga-Tabelle und Zalazar war für den Kiezklub nach einer persönlich überragenden Saison nicht zu halten, kehrte stattdessen zur Eintracht zurück.

Stammspieler in Portugal und neue Position

Daniel-Kofi Kyereh und Rodrigo Zalazar (r.) im St. Pauli-Trikot imago/Hübner Daniel-Kofi Kyereh und Rodrigo Zalazar (r.) im St. Pauli-Trikot

Von dort aus wurde der in Spanien geborene Zalazar erst ein Jahr lang nach Gelsenkirchen verliehen, 2022 dann final für 1,5 Millionen an die Schalker verkauft. In Erinnerung bleibt dort insbesondere sein entscheidendes Tor zum Aufstieg in die Bundesliga. Ausgerechnet gegen den FC St. Pauli schoss der Mittelfeld-Akteur beim 3:2-Heimerfolg am 33. Spieltag der Saison 2021/2022 auf Schalke den finalen Treffer. Königsblau stieg in die Bundesliga auf, Zalazar ging für sechs Millionen Euro zum SC Braga nach Portugal.

Und dort kam der Offensivspieler, der bei Braga immer häufiger auch auf dem rechten Flügel und somit deutlich offensiver als noch zu Hamburger Zeiten eingesetzt wird, richtig in Fahrt. Während er in seiner Debütsaison in 32 Ligaeinsätzen ebenfalls auf genau zwölf Torbeteiligungen (sechs Tore, sechs Vorlagen) kam, steht Zalazar in dieser Spielzeit nach 22 Einsätzen in der Liga bereits bei 13 Treffern, hinzu kommen drei Assists. In Summe steht der Kreativspieler bei 20 Treffern und fünf Assists in 37 Saison-Einsätzen.

Zalazar will mit Uruguay zur WM – sein Marktwert steigt

Für sein Heimatland Uruguay will Zalazar zur WM in Nordamerika. Sieben Länderspiele (zwei Tore) stehen bis dato in seiner Vita, im Sommer sollen weitere hinzukommen. In Gruppe H trifft Uruguay auf sein Geburtsland Spanien, Kap Verde und Saudi-Arabien. Eine machbare Gruppe. Gut möglich also, dass Zalazar sich auch auf internationaler Ebene wird zeigen können. Die Leistungen den 26-Jährigen spiegeln sich zudem auch in seiner Marktwertentwicklung wider. Seit seiner Zeit beim FC St. Pauli hat sich sein Marktwert verzehnfacht, aktuell liegt dieser laut transfermarkt.de bei 20 Millionen Euro.