FC St. Pauli

2:0-Führung aus der Hand gegeben: St. Pauli spielt auch in Kiel nur Unentschieden

Kurt Krink sportreporter
Max Burda spricht auf dem Spielfeld mit Guillermo Balzi, David Nemeth und Marcus Mathisen.
David Nemeth (2.v.r.) und Marcus Mathisen (r.) sind enttäuscht: In Kiel kam St. Pauli nicht über ein 2:2 hinaus.

Auch im zweiten Saisonspiel ist der FC St. Pauli nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. In Kiel reichte es trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nur für ein 2:2-Remis. Lesen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker nach.

Mit zwei Toren geführt, letztlich aber erneut kein Dreier: Der FC St. Pauli gab in Kiel eine 2:0-Führung aus der Hand und muss beim 2:2-Unentschieden letztlich mit einem Punkt zufrieden sein. Die Treffer von Kaars (32.) und Hara (45.+3) vor der Pause egalisierten Harres (56.) und Therkelsen (88.) nach dem Wiederanpfiff.

Das Spiel im Liveticker

Sport FC St. Pauli
Kommentare öffnen
Anzeige
Anzeige