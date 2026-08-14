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FC St. Pauli
2:0-Führung aus der Hand gegeben: St. Pauli spielt auch in Kiel nur Unentschieden
Auch im zweiten Saisonspiel ist der FC St. Pauli nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. In Kiel reichte es trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nur für ein 2:2-Remis. Lesen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker nach.
Mit zwei Toren geführt, letztlich aber erneut kein Dreier: Der FC St. Pauli gab in Kiel eine 2:0-Führung aus der Hand und muss beim 2:2-Unentschieden letztlich mit einem Punkt zufrieden sein. Die Treffer von Kaars (32.) und Hara (45.+3) vor der Pause egalisierten Harres (56.) und Therkelsen (88.) nach dem Wiederanpfiff.
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