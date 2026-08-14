FC St. Pauli

2:0-Führung aus der Hand gegeben: St. Pauli spielt auch in Kiel nur Unentschieden

David Nemeth (2.v.r.) und Marcus Mathisen (r.) sind enttäuscht: In Kiel kam St. Pauli nicht über ein 2:2 hinaus. WITTERS

Auch im zweiten Saisonspiel ist der FC St. Pauli nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. In Kiel reichte es trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nur für ein 2:2-Remis. Lesen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker nach.