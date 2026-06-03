Abstiegsschock für 1860, Rettung für Havelse und St. Pauli

Der Traditionsklub 1860 München hat die Lizenz für die 3. Liga nicht erhalten und muss zum zweiten Mal nach 2017 den Gang in die Regionalliga antreten. Der Klub konnte bis zum Ablauf der Frist am Mittwoch (17.00 Uhr) keinen Nachweis über die Deckung einer fehlenden Etat-Summe von 2,7 Millionen Euro erbringen. Die Folgen für die Löwen um Ex-St. Pauli-Trainer Markus Kauczinski sind weitreichend – aber was heißt das für den Hamburger Fußball im Allgemeinen und den FC St. Pauli im Speziellen?

Laut DFB-Statuten ist der erste sportliche Absteiger – in diesem Fall der TSV Havelse – berechtigt, in der 3. Liga zu verbleiben. Dadurch wäre ein weiterer Platz in der Regionalliga Nord frei, den in dem Fall die U23 des FC St. Pauli bekäme. Der Nachwuchs des Kiezklubs war als Drittletzter der Abschlusstabelle nominell abgestiegen. Allerdings waren nur zwei reguläre Absteiger vorgesehen, jeder weitere Abstieg hing daran, welcher Nordklub aus der 3. Liga runterkommen würde.

St. Paulis Schicksal hing am TSV Havelse

Das war Havelse. Es schien jedoch zunächst unklar, ob die Niedersachsen den Klassenerhalt am grünen Tisch annehmen würden. In Havelse war die Stadionfrage ungeklärt, außerdem schien der TSV die hohen Kosten der 3. Liga scheuen zu wollen. In dem Fall hätte wiederum Erzgebirge Aue profitieren. Bei den Sachsen spräche nichts dagegen, den ersten Abstieg in die Regionalliga doch noch abzuwenden.

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Aber damit muss. bzw. darf man sich beim langjährigen Zweitligisten nicht beschäftigen. Im Verlauf des Mittwochabends gab Havelse bekannt: „Der TSV Havelse hat für die 3. Liga, die Regionalliga Nord sowie die U19-Nachwuchsliga alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht und vollständig beim DFB bzw. NFV eingereicht und an den jeweiligen Lizenzierungs- und Zulassungsverfahren teilgenommen“, schreibt der Verein in den sozialen Medien in einem Statement, das vom scheidenden Geschäftsführer und Sportvorstand Florian Riedel unterzeichnet ist. „Das Ergebnis der jeweiligen Verfahren wird dem Verein nach Prüfung der eingereichten Unterlagen durch die zuständigen Verbände mitgeteilt.“

St. Paulis U23 bleibt in der Regionalliga

Auch beim FC St. Pauli geht man davon aus, dass der TSV Havelse in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten wird – und entsprechend die eigene U23 tatsächlich in der Regionalliga bleibt. Zwar war bis zum Mittwochabend noch kein endgültiger Bescheid des DFB auf dem Kiez eingegangen, aber das dürfte nach Stand der Dinge lediglich noch Formsache sein.

Neben St. Pauli jubeln auch der ETV und Nikola Tesla

Und dann darf sich noch ein weiterer Hamburger Verein freuen über die fatalen Missstände bei den Münchener Löwen: Nikola Teslas Verbleib in der Oberliga hing bis zum Mittwochabend daran, was der ETV in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga erreicht – und hatte gleich doppelt Grund zum Jubeln. Denn dadurch, dass St. Paulis Nachwuchs viertklassig bleibt, war Nikola Tesla schon vor dem 5:3 des ETV über Todesfelde und den damit verbundenen Aufstieg gerettet.