1. FC Heidenheim gegen FC St. Pauli: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Für den FC St. Pauli könnte es eines der vorentscheidenden Spiele in dieser Saison werden. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga spielt die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin am 31. Spieltag gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Heidenheim. Beide Teams benötigen einen Sieg, um den Abstieg in die 2. Liga zu verhindern. Fans, die keine Karten haben, können das Spiel trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Samstag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen Heidenheim und St. Pauli ist am Samstag, den 25. April 2026, um 15.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt Sky das Spiel live und exklusiv im Pay-TV sowie im Livestream bei Sky Go und WOW. Außerdem ist die Begegnung in der Bundesliga-Konferenz bei DAZN zu sehen. Für beide Anbieter benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei Magenta TV, Amazon Prime oder Disney Plus gibt es nicht

St. Pauli-Spiel in Heidenheim live im TV bei Sky und DAZN

Die Übertragung bei Sky beginnt am Samstag um 14 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD. Dort wird es mehr als eine Stunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zum 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli geben. Um 14 Uhr startet auch die Vorberichterstattung für die Konferenz bei DAZN inklusive einer FanZone, in der die Nutzer per Chat miteinander interagieren können. Beide Plattformen bieten eine ausführliche Berichterstattung zur Bundesliga am Samstagnachmittag.

Martijn Kaars war im Hinspiel gegen Heidenheim der gefeierte Held, erzielte beim 2:1 beide St. Pauli-Tore. WITTERS Martijn Kaars war im Hinspiel gegen Heidenheim der gefeierte Held, erzielte beim 2:1 beide St. Pauli-Tore.

Das Spiel wird dann ab 15.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 3 HD zu sehen sein. Moderatorin im Studio ist Britta Hofmann, Experte ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler Didi Hamann. Live-Kommentator ist Kai Dittmann. Zusätzlich ist die Partie in der Konferenz bei DAZN zu sehen. Moderator dort ist Daniel Herzog, Experte ist Sami Khedira. Live-Kommentator in der Konferenz ist Nico Seepe. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen Heidenheim und St. Pauli zeigen Sky und DAZN ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst ab 18.30 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD-„Sportschau“ zu sehen. Zudem ist das Spiel am Samstag Teil der Zusammenfassung im ZDF um 21.45 Uhr. Sport1 darf außerdem am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr die Highlights aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

1. FC Heidenheim – FC St. Pauli: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 31. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 31. Spieltag Datum : Samstag, 25. April 2026

: Samstag, 25. April 2026 Spielort : Voith-Arena, Schloßhaustraße 162, 89522 Heidenheim an der Brenz

: Voith-Arena, Schloßhaustraße 162, 89522 Heidenheim an der Brenz Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Stream / Livestream : Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Samstagabend), ZDF (Samstagabend), Sport1 (Sonntag)

Wenn Sie das St. Pauli-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky und DAZN haben, können Sie die Partie in Heidenheim stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Freitag rund eine Stunde vor Anpfiff ab 19.30 Uhr ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Für beide Mannschaften ist es eine enorm wichtige Partie, daher werden sowohl St. Pauli als auch Heidenheim sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Es fehlt allerdings Eric Smith erkrankt in der Startelf. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

FC St. Pauli: Vasilj – Ando, Wahl, Mets – Saliakas, Rasmussen, Irvine, Pyrka – Sinani, Fujita – Hountondji; Trainer: Blessin

1. FC Heidenheim: Ramaj – Busch, Mainka, Föhrenbach, Behrens – Schöppner – Dinkci, Dorsch, Honsak – Zivzivadze, Pieringer; Trainer: Schmidt

Ausfälle: Smith (krank), Pereira Lage (Knieverletzung), Sands (Sprunggelenksverletzung), Jones (Syndesmoseriss), Spari (Syndesmoseriss) / Conteh (Knieverletzung), Paqarada (Kreuzbandriss)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für St. Pauli?

In Heidenheim hat der FC St. Pauli durchaus große Chancen zu gewinnen. Das liegt natürlich daran, dass die Gastgeber aktuell Tabellenletzter in der Bundesliga sind und unmittelbar vor dem Abstieg in die 2. Liga stehen. Dort spielten die beiden Mannschaften viele Jahre gegeneinander und wollen nun verhindern, dorthin zurückkehren zu müssen. Dafür brauchen die Kiezkicker ebenso wie der FCH jeden Punkt im Endspurt dieser Saison. Auch das Hinspiel war eng, endete aber trotz Unterzahl mit einem 2:1-Sieg für die Braun-Weißen.

Spektakulär: St. Pauli um Guido Burgstaller (l.) und Daniel-Kofi Kyereh (vorne) gewann im Januar 2021 mit 4:3 in Heidenheim. WITTERS Spektakulär: St. Pauli um Guido Burgstaller (l.) und Daniel-Kofi Kyereh (vorne) gewann im Januar 2021 mit 4:3 in Heidenheim.

In der Vergangenheit haben die beiden Teams bislang 21 Spiele in der Bundesliga und in der 2. Liga gegeneinander absolviert. Die Bilanz spricht ebenfalls leicht für den Kiezklub: Der FC St. Pauli feierte zehn Siege, Heidenheim gewann nur acht Partien, dazu gab es drei Unentschieden. Von den vergangenen zehn Duellen konnte der FCH überhaupt nur ein einziges für sich entscheiden – und zwar ausgerechnet das allererste Bundesliga-Aufeinandertreffen. Während vor allem das 4:3 im Januar 2021 spektakulär war, fielen zuletzt eher wenig Tore in dieser Paarung (1,5 im Schnitt pro Spiel). Wettanbieter setzen mit ihren Quoten tendenziell eher auf die Kiezkicker.

Die zehn letzten Spiele in der Bundesliga im Überblick