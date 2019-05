„Freudenhaus der Liga“: Helmut Schulte und die wilden 80er beim FC St. Pauli

Am Sonnabend startet im „Museum“ in der Gegengeraden die größte Ausstellung der Braun-Weißen: „Kiezbeben – die zweite Geburt des FC St. Pauli“. Es geht um den Wandel in den 1980er-Jahren, die prägend waren und bis heute nachwirken. Keiner hat diese wilde Zeit so hautnah miterlebt wie Helmut Schulte (61) als Trainer.

Er hatte sich als ABM-Kraft erst zum Assistenten von Michael Lorkowski, dann von Willi Reimann hochgearbeitet. Als Letzterer im November 1987 vom HSV abgeworben wurde, überraschte Präsident Dr. Otto Paulick Schulte beim Training am Steinwiesenweg: „Ich möchte, dass Sie es machen! Trauen Sie sich den Job zu, oder brechen Sie unter der Last der Verantwortung zusammen?“

Helmut Schulte brachte den Aufstieg ins Ziel

Schulte, der von der Absage von Horst Hrubesch profitierte („Seitdem ist er mein bester Freund“) , sagte ja, gibt aber heute zu: „Für mich war der Gedanke Chef zu werden eigentlich so weit weg wie der Weg vom Nordpol zum Südpol. Ich hatte nur gehofft, dass ich mit dem Reimann-Nachfolger klarkomme ...“

Aufstieg 1988 in Ulm: Zeugwart Bubke trägt Trainer Schulte unter der Dusche auf dem Arm. Witters Foto:

Weil zuvor Reimann und Manager Georg Volkert in der Öffentlichkeit abgefeiert wurden, sagte Schulte , damals 30 Jahre alt, vor seinem ersten Spiel in Oberhausen zur Mannschaft: „Jungs, für mich seid ihr für den Erfolg verantwortlich.“ Das Spiel bei RWO wurde 6:1 gewonnen, am Saisonende stieg St. Pauli auf, das „Freudenhaus der Liga“ (eine Formulierung von TV-Mann Jörg Wontorra) war eröffnet.

Schulte: „Lorkowski hat die Grundlage mit der Zusammenstellung der Truppe gelegt, Reimann hat für die Professionalisierung gesorgt – und ich durfte die Jungs über die Ziellinie führen.“

„Paadie“ in der Bundesliga

Am ab sofort ständig ausverkauften Millerntor war „Paadie“ angesagt. Der Spaß sprang vom Rasen auf die Tribünen über – und umgekehrt. Schulte: „Die Totenkopf-Flagge wehte, erst später wusste ich, dass Doc Mabuse sie ins Stadion gebracht hatte. Ich lief auf den Platz, um mit dem Schiri und hinters Tor, um mit unserem Keeper Volker Ippig zu schimpfen – heute alles undenkbar.“ Was ihm besonders imponierte: „Es entstand die alternative Idee vom Fußball, dass das Erlebnis mindestens genauso wichtig ist wie das Ergebnis. Wir wurden gefühlt von den Fans noch mehr unterstützt, wenn es schlecht lief.“

Das Publikum verehrte Schulte. Als Liebhaber von Bananen wurde er mit selbigen im Stadion von den Anhängern versorgt: „Nach dem Abpfiff stand ich auf dem Zaun und habe mit unseren Zuschauern gefeiert. Ich habe keine Rolle gespielt, es war unsere Normalität – und irgendwie ein einziger Rausch.“

- Die Ausstellung ist bis zum 11. August zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags 12 bis 20 Uhr, sonnabends, sonntags und feiertags 11 bis 19 Uhr. Eintritt 7 Euro (ermäßigt 4 Euro).