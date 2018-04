„Die Situation ist beschissen“: Aber Kauczinski darf bleiben!

Der FC St. Pauli hält im Klassenkampf an Markus Kauczinski fest. Die Trainerfrage ist geklärt – nicht aber die Frage, wie die Kiezkicker aus dem Keller kommen können. Die ohnehin dramatische Lage der Hamburger hat sich an diesem Spieltag noch einmal deutlich verschlechtert.



Manchmal hilft es ja, eine Nacht über schlimme Dinge zu schlafen, um sie etwas positiver zu sehen. Manchmal nicht. Vom „Tiefpunkt“ hatte Kauczinski nach dem 1:3 in Regensburg gesprochen. Das wiederholte er am Sonntag. Die Einschätzung der Gesamtlage von Sportchef Uwe Stöver lautet: „Die Situation ist beschissen.“



Sieben Spiele in Serie ohne Sieg, drei Niederlagen in Folge, eine wie so oft schlechte Chancenverwertung, erneut schwere Fehler vor den Gegentoren, zwei Platzverweise – und dann punktete auch noch die Kellerkonkurrenz.



Trotz allem stärkt die Klubführung Kauczinski den Rücken. „Der Trainer ist und bleibt Markus Kauczinski“, stellt Stöver klar, der sich bei der Trainerrunde am Sonntag demonstrativ neben den Coach gesetzt hatte. „Das ist eine klare Aussage.“



Der Entscheidung seien eine Analyse und intensive Gespräche vorangegangen. Es habe aber keinen Krisengipfel der Gremien gegeben, so Stöver auf Nachfrage. „Ich habe nicht mit dem Präsidium zusammengesessen, aber wir sind uns einig. Wir sind von der Arbeit von Markus Kauczinski überzeugt.“



Nur: Die Arbeit trägt derzeit keine Früchte. Das scheint die Vereinsführung, von der es derzeit keine öffentlichen Statements gibt, zum einen auf die Verletzungssorgen zurückzuführen, zum anderen auf die lange mangelnde Bereitschaft einiger Spieler, sich voll und ganz dem Klassenkampf zu verschreiben, was auch teamintern für Missstimmung sorgt.



Alarmierend ist, dass selbst jetzt nicht alle Spieler den Ernst der Lage begriffen haben. Anders ist kaum zu erklären, dass Kauczinski wie schon seit Wochen immer noch (!) appellieren muss, dass auch der Letzte realisiert, „was auf dem Spiel steht, für den Verein, für die Mitarbeiter" oder „dass alle lernen, gezwungen werden, zusammenzustehen". Das „müssen die Spieler begreifen".

In der Spielanalyse habe er aber eine Mannschaft gesehen, „die sich gewehrt hat. Man muss erkennen, dass die Mannschaft gewollt hat, dass sie gekonnt hat“, sagt der Coach vehement. „Ich weiß, dass wir stark genug sind, um das zu meistern.“

Das Team scheint ihm noch zu folgen. „Für uns kommt keine Trainerdiskussion auf", sagt Christopher Avevor, dem die Niederlage in Regensburg „brutal weh" tat. Abstiegsangst? „Angst ist das falsche Wort." Pause. „Wir müssen weiter dran glauben." Aus dem Glauben muss Überzeugung werden. Schnellstens.



