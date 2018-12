„Das wird ein Festtag“ : Ex-HSV-Trainer Oenning kehrt nach Hamburg zurück

Er war zwischen 2011 und 2013 Co- und auch kurz Cheftrainer des HSV, arbeitete zuletzt durchaus erfolgreich beim ungarischen Erstligisten Vasas Budapest. Nun soll er St. Paulis Gegner Magdeburg (13 Uhr im MOPO-Liveticker) vor dem Abstieg retten: Michael Oenning will deshalb am Sonnabend zum Jahresabschluss seinen ersten Sieg mit dem Aufsteiger einfahren.

Für den 53-Jährigen ist das Duell bei den Braun-Weißen ein Heimspiel. Seine Familie lebt in Harvestehude, Oenning hat seinen Lebensmittelpunkt, unabhängig von seiner Trainer-Karriere, seit 25 Jahren in Hamburg – und das soll sich auch nicht mehr ändern.

Michael Oenning war 2011 für 14 Spiele (ein Sieg) HSV-Cheftrainer. WITTERS Foto:

Zum Kiezklub hat er ebenfalls ein spezielles Verhältnis. Der Verein mit seiner kultigen Spielstätte und seiner Fan-Power ist für ihn etwas ganz Außergewöhnliches – und wichtig für den deutschen Fußball: „Die Atmosphäre im Stadion, der Fight mit Hingabe nach vorn zu spielen – all das gefällt mir.“

Viele Gründe, warum Oenning heiß auf das Duell ist und sagt: „Das wird ein Festtag.“ Obwohl die Hamburger als Vierter klarer Favorit gegen den Vorletzten sind, ist der Magdeburger Coach optimistisch: „Beim 2:0 gegen Greuther Fürth fand ich St. Pauli nicht so überzeugend. Da sind die Tore einfach nur zum richtigen Zeitpunkt gefallen. St. Pauli ist zwar ein dickes Brett für uns, aber wir werden uns nicht auf den Rücken legen. Wir wollen zum Abschluss eine gute Leistung bringen, das Spiel gewinnen und in der Vorbereitung im Winter vielleicht noch einmal nachsteuern.“

Auch wenn es in vier Spielen seit seinem Amtsantritt am 14. November noch keinen Dreier für den FCM gegeben hat, denkt Oenning positiv: „Es ist der Mannschaft und mir gelungen, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen – eine wichtige Voraussetzung für den Klassenerhalt.“ Mit der Entwicklung seiner Truppe sei er zufrieden. Sie habe verstanden, was er wolle. Fußball nach vorn spielen, sich in den Zweikämpfen durchsetzen: „Nur der Ertrag fehlt noch.“ Das soll sich am Sonnabend ändern.